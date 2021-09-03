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Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

Президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие мирного договора с Японией является нонсенсом.

«Это (поправка в Конституцию, где указано, что РФ неделима и Южные Курилы навечно часть России. — Прим. ред.) не меняет нашего подхода с точки зрения заинтересованности в заключении мирного договора. Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях — это нонсенс», — сказал Путин 3 сентября на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке (цитата по РИА Новости).

Так президент ответил на вопрос модератора о том, как изменились переговоры с Японией после принятия поправок в российскую Конституцию.

Восточный экономический форум проходит 2–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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Комментарии (4)

aaignat
"продадим не курилы, а весь дальний восток"- один сказочник из подвала
266206839
21 год сидеть на троне и нихера не делать - вот это нонсенс...
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