Япония считает неприемлемым и недопустимым прекращение переговоров по мирному договору с РФ

«Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест. Мы не меняем свой курс на решение проблемы северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильских островов . — Прим. ред. ) и заключение мирного договора», — заявил глава японского правительства на дебатах в парламенте 22 марта (цитата по ТАСС ).

В посольстве Японии сочли «прискорбным и неприемлемым» решение Москвы приостановить переговоры о заключении мирного договора. Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал его недопустимым

Вместе с тем, по словам Кисиды, Токио «не в состоянии говорить о перспективах переговоров» с Москвой.



Кисида также сообщил, что японское правительство не будет пересматривать бюджет на 2022 финансовый год (начнётся 1 апреля), в котором предусмотрены расходы на развитие экономического сотрудничества с Россией, так как «эти средства направлены на поддержку японских предприятий».



В посольстве Японии в Москве «Интерфаксу» заявили: «Решение не продолжать переговоры в одностороннем порядке со стороны России является крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым».



Приостановка российской стороной совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах «является сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей», подчёркивают в дипмиссии.



«История рассмотрения вопроса совместной хозяйственной деятельности на четырех северных островах основана на договоренности в 2016 году между премьер-министром Абэ и президентом Путиным. Данное решение российской стороны является совершенно неприемлемым для японской стороны», — добавили в посольстве.

