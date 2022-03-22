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Япония считает неприемлемым и недопустимым прекращение переговоров по мирному договору с РФ

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В посольстве Японии сочли «прискорбным и неприемлемым» решение Москвы приостановить переговоры о заключении мирного договора. Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал его недопустимым

«Мы считаем это абсолютно несправедливым и совершенно недопустимым, в связи с чем выражаем суровый протест. Мы не меняем свой курс на решение проблемы северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильских островов. — Прим. ред.) и заключение мирного договора», — заявил глава японского правительства на дебатах в парламенте 22 марта (цитата по ТАСС).

Вместе с тем, по словам Кисиды, Токио «не в состоянии говорить о перспективах переговоров» с Москвой.

Кисида также сообщил, что японское правительство не будет пересматривать бюджет на 2022 финансовый год (начнётся 1 апреля), в котором предусмотрены расходы на развитие экономического сотрудничества с Россией, так как «эти средства направлены на поддержку японских предприятий».

В посольстве Японии в Москве «Интерфаксу» заявили: «Решение не продолжать переговоры в одностороннем порядке со стороны России является крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым».

Приостановка российской стороной совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах «является сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей», подчёркивают в дипмиссии.

«История рассмотрения вопроса совместной хозяйственной деятельности на четырех северных островах основана на договоренности в 2016 году между премьер-министром Абэ и президентом Путиным. Данное решение российской стороны является совершенно неприемлемым для японской стороны», — добавили в посольстве.

21 марта в российском МИДе заявили, что Москва не планирует продолжать переговоры с Токио по мирному договору из-за введенных Японией санкций. Также Россия решила прекратить безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курилы, выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах и блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

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Комментарии (16)

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Жаль, теперь мицу уйдёт, наверно… 17 лет на них ездил, япы не виноваты, америкосы их гнут, зазомбированных атомной бомбой.
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Вот прагматичные финны как-то уже давно решили вопрос семей, когда-то проживавших в "теперь нашей" части Карелии! Там снова появились их "дачные домики", они приезжают, живут, ухаживают за могилами своих предков и помогают восстанавливать кирхи, разрушенные во вторую мировую. Не отрицая новую реальность и новые границы...
Экскомьюникадо
Вброс для алкашни, дальше своего микрорайона пешком не ходивших, по-думать за рюмочкой о русском мире на дальнем востоке.
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