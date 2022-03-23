Западные лизингодатели запросили возврат из России более 500 самолетов. Их выкуп обойдется в 20 млрд долларов

Западные лизингодатели запросили у российских авиакомпаний возврат 500 самолетов. Их выкуп будет стоить 20 млрд долларов. Об этом на заседании Совета Федерации заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.



«Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолетов иностранного производства. Если отдать им 500 самолетов, они не смогут их ремаркетировать, не смогут перепродать, то есть они просто их забирают, потому что такое политическое решение», — цитирует главу ведомства РИА Новости.



По его словам, надо определиться, нужно ли авиакомпаниям, которые российские власти сподвигли оставить иностранные самолеты, выкупать их. Авиаперевозчики должны продолжать лизинговые платежи, но лизингодатели не хотят продавать им самолеты. К тому же, если выкупать по остаточной стоимости то, что недоплатили, объем выкупа составит 20 млрд долларов.

