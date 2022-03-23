Западные лизингодатели запросили возврат из России более 500 самолетов. Их выкуп обойдется в 20 млрд долларов

Западные лизингодатели запросили у российских авиакомпаний возврат 500 самолетов. Их выкуп будет стоить 20 млрд долларов. Об этом на заседании Совета Федерации заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
«Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолетов иностранного производства. Если отдать им 500 самолетов, они не смогут их ремаркетировать, не смогут перепродать, то есть они просто их забирают, потому что такое политическое решение», — цитирует главу ведомства РИА Новости.
По его словам, надо определиться, нужно ли авиакомпаниям, которые российские власти сподвигли оставить иностранные самолеты, выкупать их. Авиаперевозчики должны продолжать лизинговые платежи, но лизингодатели не хотят продавать им самолеты. К тому же, если выкупать по остаточной стоимости то, что недоплатили, объем выкупа составит 20 млрд долларов.
«Это очень большая сумма. Вторая часть [проблемы] — это аккредитивы, это тоже примерно 200 миллиардов рублей для всех авиакомпаний, потому что наши банки — это примерно 20 с лишним банков — выставляли аккредитивы против зарубежных банков, гарантируя, что будут идти платежи. Сейчас эти аккредитивы вскрыты, и дефолт авиакомпаний, который состоится 28 марта — мы, надеюсь, к этому времени найдем решение... этот дефолт даст кросс-дефолт по нашим банкам. Поэтому либо банки страдают, либо авиакомпании, потому что банки предъявляют претензии», — сказал Савельев.
В рамках санкций против России страны ЕС запретили самолетам российских авиакомпаний пересекать их воздушное пространство. После этого были запрещены экспорт и лизинг новой техники, а также страхование и техобслуживание воздушного транспорта. Также власти Бермуд приостановили действие сертификатов лётной годности российских бортов, разрешающие коммерческие, пассажирские или грузовые перевозки.
Чтобы сохранить воздушные суда, львиная доля которых находится в лизинге у зарубежных компаний, и дать авиакомпаниям возможность использовать их для внутренних рейсов, президент РФ Владимир Путин 14 марта подписал закон, позволяющий перевозчикам оставлять иностранные самолеты в России. Судам будут выдавать отечественные сертификаты летной годности.