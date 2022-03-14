Путин подписал закон, позволяющий оставлять в России иностранные самолёты

Поправки, внесённые в Воздушный кодекс, позволят российским компаниям сохранить иностранные самолёты, которые находятся в лизинге, и эксплуатировать их на внутренних линиях. Сертифицировать суда теперь будут отечественные центры и испытательные лаборатории. Требования к ним определит Минтранс.

Президент России подписал закон, который даёт возможность регистрировать права на иностранные самолёты. Вместе с этим появится возможность выдавать судам отечественные сертификаты лётной годности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Вместе с этим закон переносит сроки сертификации технических средств с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года. Это нужно для того, чтобы «субъекты транспортной инфраструктуры» смогли «перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения сертификации».



Ранее директор правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса РФ Алина Малышева сообщала, что на данный момент в России эксплуатируется 1 367 судов, 739 из которых зарегистрированы в иностранных реестрах.



Страны Евросоюза запретили российским бортам пересекать их воздушное пространство. После этого были запрещены экспорт и лизинг новой техники, а также страхование и техобслуживание самолётов.



13 марта власти Бермуд приостановили действие сертификатов лётной годности воздушных судов российских компаний, которые были там зарегистрированы. Новые поправки позволят обойти этот запрет.



Сертификат лётной годности — один из основных документов, разрешающий коммерческие пассажирские или грузовые воздушные перевозки.

