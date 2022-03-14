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Путин подписал закон, позволяющий оставлять в России иностранные самолёты

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Президент России подписал закон, который даёт возможность регистрировать права на иностранные самолёты. Вместе с этим появится возможность выдавать судам отечественные сертификаты лётной годности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки, внесённые в Воздушный кодекс, позволят российским компаниям сохранить иностранные самолёты, которые находятся в лизинге, и эксплуатировать их на внутренних линиях. Сертифицировать суда теперь будут отечественные центры и испытательные лаборатории. Требования к ним определит Минтранс.

Вместе с этим закон переносит сроки сертификации технических средств с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года. Это нужно для того, чтобы «субъекты транспортной инфраструктуры» смогли «перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения сертификации».

Ранее директор правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса РФ Алина Малышева сообщала, что на данный момент в России эксплуатируется 1 367 судов, 739 из которых зарегистрированы в иностранных реестрах.

Страны Евросоюза запретили российским бортам пересекать их воздушное пространство. После этого были запрещены экспорт и лизинг новой техники, а также страхование и техобслуживание самолётов.

13 марта власти Бермуд приостановили действие сертификатов лётной годности воздушных судов российских компаний, которые были там зарегистрированы. Новые поправки позволят обойти этот запрет.

Сертификат лётной годности — один из основных документов, разрешающий коммерческие пассажирские или грузовые воздушные перевозки.

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Комментарии (16)

AlBerkut
Ну ещё закончик-другой принять и норм будет, хотя можно и без палева именовать декретами. Об отказе от внешних долгов, и о национализации иностранного имущества на территории РФ.
Если что, кое-кто тут ранее а одной партии состоял, которая была единственной кое-где, и значит должен был и труды Ленина изучать, и знать как 'Отче наш' 😉....
265038733
«перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения сертификации», в переводе на русский: нужно больше времени чтобы украсть все деньги выделенные на это.
ӦВВӦ
Самолёты мы ещё не отжимали 😆 и эти времена настали
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