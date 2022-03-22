Как обежать вокруг Исландии, Сардинии, Азовского моря и финишировать на трассе ЗСД Фонтанка Фест

Фото: Кирилл Цветков Поделиться Поделиться







Кирилл рассказал, что привлекает его на трассе Западного скоростного диаметра. — Меня всегда интересовали необычные, уникальные маршруты. Трасса ЗСД именно такая. Многие из нас пролетали ее на машине, но вот так, чтобы выбежать на нее, рассмотреть внимательно всё вокруг, почувствовать эту локацию ногами — такой возможности в обычные дни нет ни у кого. Она появляется только раз в году, в день фестиваля ЗСД Фонтанка Фест. И конечно, этим стоит воспользоваться. Мне греет душу тот факт, что несмотря на запретные знаки, говорящие, что сюда нельзя въезжать на велосипеде и ходить пешком, ты в этот день можешь сделать без риска и то и другое.



— Вы правда собираетесь и пробежаться, и проехаться в рамках нынешнего фестиваля? — На велосипеде по ЗСД я уже ездил в прошлые годы, а вот бегать пока не доводилось. Так что планирую пробежать полумарафон в этот раз.

— Почему вас так привлекают длинные забеги? — Например, вот эта многочасовая цикличность движения — руки, ноги ритмично двигаются. Всё это вводит тебя в такое медитативное состояние. Часто именно от него и получаешь настоящее удовольствие. Ну и то, что тебя окружает, тоже важно. Можешь потрогать мох, постоять над водопадом, искупаться в океане. Бежишь, например, по испанскому побережью из Валенсии в Малагу, и по дороге подпитываешь себя фруктами прямо с деревьев, срываешь с веток гранаты, например, или апельсины. Результат тоже, конечно, важен. Мне уже привычно бегать 65–70 километров в день. Но бывают дни, когда и за сотню в день выходило.

Фото: Кирилл Цветков Поделиться Поделиться







— Что бы вы посоветовали тем, кто еще не так уверен в своих силах? Как вести себя на дистанции? — Мой совет: главное, получайте удовольствие. Это вообще лучший стимул, лучшая мотивация — если вам нравится процесс бега, если вы не вымучиваете каждый шаг, то всё прекрасно. Любой спорт должен приносить радость в первую очередь. Нет, я понимаю, что кто-то ставит перед собой большие цели, старается добиться высокого результата. Но 95 % бегут не на результат. Именно им я советую постараться получить максимум удовольствия — от самого бега, от видов вокруг, зарядиться энергией и позитивным настроем от людей, которые вас окружают.

— Как грамотно разложить силы на дистанции? — Старайтесь не начинать слишком быстро, бегите в свою силу, со своей обычной «крейсерской» скоростью, а может быть, еще медленнее. И по ходу дистанции уже пытайтесь поймать спортивный кураж, чтобы без проблем добежать до финиша. — А если человек вообще не способен получить удовольствие от бега? — Возможно, это знак того, что бег — не ваше. Так тоже бывает. Не отчаивайтесь, есть много других видов спорта. Велосипед, плавание, байдарка. Переключайтесь на них, ищите то, что принесет вам радость. Мне повезло, я мультиспортивный человек. Мне нравится и велосипед, и плавание. Вот, к примеру, на июнь у нас с друзьями намечен заплыв через Онежское озеро. Порядка 150 километров водной дистанции. Это даже немного больше, чем семь лет назад, когда мы плавали из Петрозаводска в Кижи и обратно. — Разве реально 150 километров проплыть, не вылезая из воды? — У нас команда 5 человек. С нами идет катер и принцип такой: по крайней мере один человек всегда должен находиться в воде — и днем, и ночью. Смена каждый час. Это, по сути, эстафета.

— Ультрадлинные забеги — это тоже командная история? — Да, как правило, мы бежим командой. У нас ведь довольно тяжелая экипировка. Мы процентов на 80 % на полном самообеспечении. Берем с собой продукты — в магазины редко заглядываем. Ночуем в палатках. Поэтому на плечах у нас рюкзаки, а тяжелые вещи везем с собой в специальной коляске — типа детской, но с велосипедными колёсами. Еще и поэтому мы для своих маршрутов стараемся выбирать дороги общего пользования. Увы, с началом пандемии такие экспедиции стали очень редкими. И, похоже, нам еще не скоро удастся вернуться на европейские трассы. Ну что ж, выходим на российский скоростной диаметр.