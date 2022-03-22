Не по погоде одетый мужчина открыл плавательный сезон в Петербурге

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, экстремала на Петроградской набережной заметили в половине девятого часа утра. По словам очевидцев, раздетый мужчина уверенно вышел на лёд у дома № 26, прошествовал к кромке и через секунду был уже в полынье.



Силами поисково-спасательной службы его вернули на берег, где передали бригаде скорой. Признаков жизни после заплыва в ледяной воде он не подавал.



За минувшие сутки спасатели МЧС трижды выезжали на заявки о провалившихся под лёд, поиски двух человек продолжаются.

