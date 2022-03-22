В Парке 300-летия мужчина гулял по льду, несмотря на запрет, и провалился

Продолжаются поиски еще двух мужчин, которые с разницей в два часа провалились под лед Невы. Первый оказался в воде в 15:35 в районе дома 60 по Октябрьской набережной. Второй был из компании четырех человек, которые гуляли по льду около половины шестого вечера недалеко от дома 123 по проспекту Обуховской Обороны. Силами сотрудников пожарно-спасательной части троих подняли на берег, их товарища ищут до сих пор.

Заявка о человеке в полынье поступила в дежурную часть петербургского МЧС вечером 21 марта, сообщили в пресс-службе ведомства 22 марта.

Согласно постановлению правительства нашего города, с 15 марта 2022 года запрещено выходить на ледовое покрытие абсолютно всех водных объектов, расположенных на территории Санкт-Петербурга.



Спасатели ежедневно проводят профилактические рейды в акватории Невы и Финского залива с целью общего мониторинга ледовой обстановки, оценки качества ледового покрытия и количества рыбаков в местах их массового скопления, а также предотвращения возможных трагедий.



Любителей подледного лова и прогулок по льду ждут не только предупреждения и профилактические беседы со стороны спасателей, но и вполне ощутимый денежный штраф в размере до пяти тысяч рублей. На данный момент составлен уже 71 протокол об административном правонарушении.

