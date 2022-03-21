Военнослужащий из Петербурга попал в плен на территории Украины. Видео допроса гуляет по Сети

«В сети Интернет появилось видео о взятии в плен на территории Украины российского военнослужащего Парамошкина Дмитрия Алексеевича, 16.04.1998 года рождения, призванного из Санкт-Петербурга Калининским райвоенкоматом, — говорится в депутатском запросе. — По имеющейся информации, Дмитрий Парамошкин проходит службу по контракту в Южном военном округе, в 205-й отдельной мотострелковой бригаде 58-й армии. Прошу вас сообщить, располагает ли командование ЮВО сведениями о пленении Д. А. Парамошкина и его местонахождении, где именно он сейчас находится и какие меры предпринимаются для его освобождения».

Как стало известно «Фонтанке» 21 марта, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский направил депутатский запрос на имя командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова.

15 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила об обращении к ней родственников российских военнослужащих, находящихся в плену на Украине. Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю ОБСЕ, генеральному секретарю ОБСЕ, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, комиссару Совета Европы по правам человека.



21 марта руководитель украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко в прямом эфире украинского телеканала призвал к насилию в отношении пленных солдат Вооруженных сил России. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по этому факту уголовное дело и дать процессуальную оценку действиям Друзенко.

