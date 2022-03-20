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Глава Минсельхоза Германии: Употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина

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Россия использует продовольствие в качестве оружия — к такому выводу пришел министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир в интервью изданию Der Spiegel.

«Несмотря на то что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина»,— заявил Оздемир.

По словам министра, европейцы в такой ситуации должны выбрасывать меньше продуктов и осознанно подходить к покупкам.

«Мы можем обеспечить себя едой, слава богу. Снабжение продовольствием обеспечено в Европейском союзе, так что никому не о чем беспокоиться. Но в других странах мира все может стать драматичным. Часть путинской стратегии заключается в том, что он разжигает голод в мире и тем самым берет в заложники миллионы людей», — добавил министр.

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Комментарии (28)

Савва Морозов
и Медведев, и Захарова уже отшутились.
Один дурак ляпнул - вся Германия хлебает.
sench99
Употребление гороха тоже внесёт вклад против Путина.Построить станции для сбора газа..
Gudd-Head
Разве мы сами не импортируем мясо?
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