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В Китае бьют тревогу: там смертей от ковида не было больше года, а теперь люди начали умирать

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На фоне нового пика заболеваемости коронавирусом в Китае за минувшие сутки зафиксировали две смерти. Это первые летальные исходы за год, последний раз смерть из-за COVID-19 была зарегистрирована в стране 25 января 2021 года. Об этом 19 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

В пятницу в стране выявили 2 228 новых случаев заражения: 2 157 локальных и 71 ввозной. Это очень высокие показатели для Китая, где придерживаются политики «нулевой терпимости» к вирусу. Такой уровень заболеваемости был там лишь в самом начале 2020 года, ещё до объявления пандемии. Сейчас взрывной рост фиксируется уже более недели, максимальный — в северо-восточной провинции Цзилинь (1 674 новых случая за сутки). Во многих районах страны введён локдаун.

Как уже писала «Фонтанка», вспышку в Китае связывают с распространением быстрого штамма «стелс-омикрон». По оценке аналитиков, закрытие городов и заводов может спровоцировать новую нехватку автомобилей, электроники и других товаров по всему миру.

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Комментарии (11)

Otkating
Как-то неожиданно масочный режим сменился касочным.
Mazzzz
Китайцы молодцы , карту ковида разыграли в самый подходящий момент. Тут и стратегия и геополитика .
Piter Russo
Очень странная картина получается, вспышка заболеваемости у них пошла сразу как Китай отказался присоединяться к санкциям США и ЕС. И это при том что в мире доминирует омикрон.
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