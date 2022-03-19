В Китае бьют тревогу: там смертей от ковида не было больше года, а теперь люди начали умирать

На фоне нового пика заболеваемости коронавирусом в Китае за минувшие сутки зафиксировали две смерти. Это первые летальные исходы за год, последний раз смерть из-за COVID-19 была зарегистрирована в стране 25 января 2021 года. Об этом 19 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.



В пятницу в стране выявили 2 228 новых случаев заражения: 2 157 локальных и 71 ввозной. Это очень высокие показатели для Китая, где придерживаются политики «нулевой терпимости» к вирусу. Такой уровень заболеваемости был там лишь в самом начале 2020 года, ещё до объявления пандемии. Сейчас взрывной рост фиксируется уже более недели, максимальный — в северо-восточной провинции Цзилинь (1 674 новых случая за сутки). Во многих районах страны введён локдаун.

