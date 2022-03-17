Вспышка «омикрона» в Китае может спровоцировать новую нехватку автомобилей, электроники и других товаров по всему миру

Крупнейшая за два года вспышка коронавируса в Китае распространяется по всей стране и закрывает за собой заводы и целые города, сообщает The Washington Post. Её спровоцировал так называемый «стелс-омикрон», передающийся быстрее оригинального штамма.

В интервью японской газете Japan Times 17 марта профессор эпидемиологии Оксфордского университета Чэнь Чжэнминь рассказал, что следующие две недели станут ключевыми для определения того, смогут ли существующие меры стать эффективными в сдерживании роста инфекции. Если Китаю не удастся побороть новую вспышку «омикрона», весь мир ждёт новый кризис поставок и глобальный рост инфляции, опасаются опрошенные СМИ экономисты.



«Интерфакс» со ссылкой на Associated Press передает, что от вируса пострадали жители крупных производственных центров. Например, города Шэньчжэнь, где находится завод Foxconn — один из основных поставщиков Apple. Из-за ограничений предприятие приостановило работу в понедельник, но уже 16 марта частично восстановило производство. Компания создала систему «закрытого цикла управления»: выполнила все условия правительства и позаботилась о здоровье работников, живущих в административном комплексе.

Больше всего от вспышки пострадала провинция Цзилинь с крупнейшим городом Чанчунь — центром автомобилестроения. Там базируются, например, Toyota и Volkswagen. Более 24 млн жителей города отправились на изоляцию, а оба вышеупомянутых завода приостановили работу.

Следом под локдауном оказался и Дунгуань: там больше нельзя воспользоваться общественным транспортом и сходить в ресторан. Школам запретили заниматься очно, а спортзалы, кинотеатры, библиотеки и парикмахерские были закрыты. Компаниям приказали прекратить работу до следующего понедельника. В Дунгуане сосредоточены предприятия по производству смартфонов, бытовой электроники и электронных компонентов.

