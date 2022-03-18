ЗСД Фонтанка Фест: успей забрать пакет участника по самой низкой цене

Напоминаем, что с 1 апреля стартовый пакет участника на забег 10 километров составит
В пакет легкоатлетов входит стартовый номер с чипом хронометража, медаль финишера, которую каждый получит на финише забега, а также электронный сертификат участника и подарки от партнеров фестиваля. Тех, кто выберет велопарад, в пакете ожидают номер участника, а также памятный знак или брелок.
Впрочем, стартовый пакет — это всё же не главное. У нас есть для вас то, что в наше время абсолютно бесценно: фестивальная атмосфера, где нет места унынию и скуке. В этот комплект входят хорошее настроение, группы поддержки, общение с друзьями и единомышленниками, потрясающие виды с одной из самых красивых трасс мира — всё это пока еще можно купить всего за несколько сотен!
Напомним, что без регистрации попасть на ЗСД Фест вы не сможете. Зарегистрироваться и оплатить свой пакет участника можно только в одном месте — на сайте партнера фестиваля RegPlace, а если точнее, то по этой ссылке. Еще раз обращаем внимание, что легальная регистрация возможна только здесь, все иные способы приобретения стартовых пакетов чреваты проблемами в дальнейшем. Там же доступна вся актуальная информация, касающаяся условий получения стартовых пакетов, включая требования к медицинским справкам и сертификатам.
Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест пройдет в этом году в субботу, 21 мая. Участников ждут забеги по трассе Западного скоростного диаметра на дистанциях 10 и 21,1 километра. Сразу после забегов на закатном солнце по центральному участку ЗСД пройдет велопарад.
Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Организаторы, городской портал «Фонтанка.ру» и «МСС», пропустили только 2020 год, когда в разгар пандемии в Петербурге действовал тотальный карантин. В первом фестивале приняли участие около 3 тысяч велосипедистов и 700 бегунов. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало