ЗСД Фонтанка Фест: успей забрать пакет участника по самой низкой цене

В пакет легкоатлетов входит стартовый номер с чипом хронометража, медаль финишера, которую каждый получит на финише забега, а также электронный сертификат участника и подарки от партнеров фестиваля. Тех, кто выберет велопарад, в пакете ожидают номер участника, а также памятный знак или брелок.

Напоминаем, что с 1 апреля стартовый пакет участника на забег 10 километров составит 1 600 рублей (сейчас 1 300 ), на дистанцию полумарафона — 2 000 рублей (сейчас 1 600 ). Пакет участника велопарада будет стоить с 1 апреля 800 рублей (сейчас 600).

Впрочем, стартовый пакет — это всё же не главное. У нас есть для вас то, что в наше время абсолютно бесценно: фестивальная атмосфера, где нет места унынию и скуке. В этот комплект входят хорошее настроение, группы поддержки, общение с друзьями и единомышленниками, потрясающие виды с одной из самых красивых трасс мира — всё это пока еще можно купить всего за несколько сотен!

Напомним, что без регистрации попасть на ЗСД Фест вы не сможете. Зарегистрироваться и оплатить свой пакет участника можно только в одном месте — на сайте партнера фестиваля RegPlace, а если точнее, то по этой ссылке. Еще раз обращаем внимание, что легальная регистрация возможна только здесь, все иные способы приобретения стартовых пакетов чреваты проблемами в дальнейшем. Там же доступна вся актуальная информация, касающаяся условий получения стартовых пакетов, включая требования к медицинским справкам и сертификатам.

Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест пройдет в этом году в субботу, 21 мая. Участников ждут забеги по трассе Западного скоростного диаметра на дистанциях 10 и 21,1 километра. Сразу после забегов на закатном солнце по центральному участку ЗСД пройдет велопарад.