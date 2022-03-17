Техника Apple подорожала на 13–142% за три недели

Ноутбуки Apple в российских онлайн-магазинах подорожали на 46–142% в зависимости от модели. За этот же период цена на самые продаваемые iPhone поднялась на 24–34%, планшеты — на 13–34%, следует из опубликованного 17 марта исследования рынка, проведенного сервисом сравнения товаров и цен Price.ru.
Анализ проводился на основе средних цен на самые популярные гаджеты Apple в онлайн-магазинах России. Сравнивались показатели за 15 марта и 23 февраля.
«Стоимость устройств Apple увеличилась значительнее… Максимально взлетели цены на ноутбуки Apple, поскольку в России масса профессий — от продуктовых дизайнеров до аналитиков, — которые работают на операционной системе iOS. Так, мы видим, что некоторые модели подорожали в 2–2,4 раза, например, средняя цена MacBook Pro MK1E3 составила рекордные 480,1 тысячи рублей, а MacBook Z11B0004T — 302,7 тысячи рублей», — прокомментировали исследование в Price.ru.
Менее всего — на 46% — выросла цена на MacBook Air MGN63, 15 марта она составляла 126,1 тысячи рублей. Среди смартфонов больше всего подорожали iPhone 13 128GB, цена которого увеличилась на 34% и составила 96 тысяч рублей и iPhone 13 Pro 128GB, который подорожал на 31%, до 125,9 тысячи рублей. Менее всего из самых популярных моделей подорожали iPhone 11 128GB и iPhone 11 64GB, цены на которые выросла на 24% и составили 61 тысячу и 55,9 тысячи рублей соответственно.
Из всей продукции Apple меньше всего подорожали планшеты, цена на них увеличилась на 13–34%. Из них сильнее всего подорожал iPad Pro 12.9 128GB — на 34%, достигнув 131 тыс. руб. Меньше всего подорожал iPad Pro 11 128GB, сейчас он стоит 85,8 тыс. руб.
«Техника Apple доступна в рознице, гаджеты частично онлайн — то, что осталось на складах и в магазинах. Ограничение на один товар в одни руки сохраняется», — прокомментировали ситуацию в ретейлере «М.Видео».
При этом по данным Росстата, цена на смартфоны выросла на 6,5%.