Техника Apple подорожала на 13–142% за три недели

Ноутбуки Apple в российских онлайн-магазинах подорожали на 46–142% в зависимости от модели. За этот же период цена на самые продаваемые iPhone поднялась на 24–34%, планшеты — на 13–34%, следует из опубликованного 17 марта исследования рынка, проведенного сервисом сравнения товаров и цен Price.ru.



Анализ проводился на основе средних цен на самые популярные гаджеты Apple в онлайн-магазинах России. Сравнивались показатели за 15 марта и 23 февраля.

«Стоимость устройств Apple увеличилась значительнее… Максимально взлетели цены на ноутбуки Apple, поскольку в России масса профессий — от продуктовых дизайнеров до аналитиков, — которые работают на операционной системе iOS. Так, мы видим, что некоторые модели подорожали в 2–2,4 раза, например, средняя цена MacBook Pro MK1E3 составила рекордные 480,1 тысячи рублей, а MacBook Z11B0004T — 302,7 тысячи рублей», — прокомментировали исследование в Price.ru.