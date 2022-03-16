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Крупнейшие аукционные дома Sotheby’s и Christie’s отменяют торги русским искусством

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Крупнейшие аукционные дома Sotheby’s, Christie’s, а также Bonhams отменяют аукционы русского искусства. Об этом 16 марта сообщило издание The Art Newspaper.

Ближайший аукцион русского искусства на Sotheby’s должен был пройти в начале июня. По данным издания, в ноябре 2021 года на аналогичных торгах было совершено сделок на 17,7 миллиона фунтов. Теперь все планы русского отдела Sotheby’s отменены, кроме скромного аукциона 4 апреля фарфоровых пасхальных яиц и убранства праздничного стола, где есть предметы русского прикладного искусства.

Аукционы на Christie’s и Bonhams также планировались на июнь.

Как сообщили The Art Newspaper аукционные дома, сейчас они особенно пристально отслеживают источники доходов, на которые покупатели приобретают произведения искусства. Сейчас в ЕС действуют санкции в отношении российских компаний и физических лиц, их список постоянно пополняется.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Еще один шанс для Дубая, Шанхая.
Денеб
Богатые тоже плачут.......
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