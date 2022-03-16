Крупнейшие аукционные дома Sotheby’s и Christie’s отменяют торги русским искусством

Крупнейшие аукционные дома Sotheby’s, Christie’s, а также Bonhams отменяют аукционы русского искусства. Об этом 16 марта сообщило издание The Art Newspaper.
Ближайший аукцион русского искусства на Sotheby’s должен был пройти в начале июня. По данным издания, в ноябре 2021 года на аналогичных торгах было совершено сделок на 17,7 миллиона фунтов. Теперь все планы русского отдела Sotheby’s отменены, кроме скромного аукциона 4 апреля фарфоровых пасхальных яиц и убранства праздничного стола, где есть предметы русского прикладного искусства.
Аукционы на Christie’s и Bonhams также планировались на июнь.
Как сообщили The Art Newspaper аукционные дома, сейчас они особенно пристально отслеживают источники доходов, на которые покупатели приобретают произведения искусства. Сейчас в ЕС действуют санкции в отношении российских компаний и физических лиц, их список постоянно пополняется.