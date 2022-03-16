Ростуризм анонсировал вывозные рейсы для застрявших в других странах россиян

Федеральное агентство по туризму заявило, что в ближайшее время будут организованы новые вывозные рейсы для россиян.
«"Аэрофлот" анонсировал на ближайшие дни специальные рейсы для возвращения в Россию туристов из Египта, Шри-Ланки, Турции, а также из ОАЭ, Таиланда и с Сейшельских островов», — сообщает 16 марта АТОР со ссылкой на Ростуризм.
Ближайшие вывозные рейсы из Египта, Турции и Шри-Ланки состоятся сегодня. Россиян заберут из Стамбула, Дубая и с Пхукета. 18 марта состоится рейс из Бангкока, а 19-го — из Виктории.
Ростуризм также сообщил, что по возможности будет организован вывоз самостоятельных туристов чартерными рейсами.
Ассоциация туроператоров РФ подсчитала, что около 25 тысяч российских туристов не могут вернуться из-за границы. При этом в Ростуризме заявили, что туроператоры вернули из-за рубежа более 80 % организованных туристов, или порядка 75 тысяч россиян.