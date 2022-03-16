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Ростуризм анонсировал вывозные рейсы для застрявших в других странах россиян

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Федеральное агентство по туризму заявило, что в ближайшее время будут организованы новые вывозные рейсы для россиян.

«"Аэрофлот" анонсировал на ближайшие дни специальные рейсы для возвращения в Россию туристов из Египта, Шри-Ланки, Турции, а также из ОАЭ, Таиланда и с Сейшельских островов», — сообщает 16 марта АТОР со ссылкой на Ростуризм.

Ближайшие вывозные рейсы из Египта, Турции и Шри-Ланки состоятся сегодня. Россиян заберут из Стамбула, Дубая и с Пхукета. 18 марта состоится рейс из Бангкока, а 19-го — из Виктории.

Ростуризм также сообщил, что по возможности будет организован вывоз самостоятельных туристов чартерными рейсами.

Ассоциация туроператоров РФ подсчитала, что около 25 тысяч российских туристов не могут вернуться из-за границы. При этом в Ростуризме заявили, что туроператоры вернули из-за рубежа более 80 % организованных туристов, или порядка 75 тысяч россиян.

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Комментарии (2)

263975781
Кто эти люди, которые так хотят сейчас вернуться в Россию, что для них нужны вывозные рейсы?

Turkish, между прочим, из Стамбула отлично летает, в Петербург два раза в день.
Otkating
Президенту Байдену запретили въезд в Россию.
Ну слава Богу, наконец-то. Теперь никто не будет выкручивать лампочки в подъездах.
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