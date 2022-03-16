Ростуризм анонсировал вывозные рейсы для застрявших в других странах россиян

Федеральное агентство по туризму заявило, что в ближайшее время будут организованы новые вывозные рейсы для россиян.



«"Аэрофлот" анонсировал на ближайшие дни специальные рейсы для возвращения в Россию туристов из Египта, Шри-Ланки, Турции, а также из ОАЭ, Таиланда и с Сейшельских островов», — сообщает 16 марта АТОР со ссылкой на Ростуризм.



Ближайшие вывозные рейсы из Египта, Турции и Шри-Ланки состоятся сегодня. Россиян заберут из Стамбула, Дубая и с Пхукета. 18 марта состоится рейс из Бангкока, а 19-го — из Виктории.

