АТОР: 25 тысяч туристов из России застряли за рубежом

Ассоциация туроператоров РФ подсчитала, что около 25 тысяч российских туристов не могут вернуться из-за границы.



«За рубежом сейчас находится до 25 тыс. туристов из России, которые имеют право воспользоваться вывозными рейсами. При стабильном графике выполнения вывозных рейсов туристические и авиационные власти рассчитывают вывезти туристов в течение ближайших двух недель, это до 3 тысяч туристов ежедневно», — приводит 15 марта заявление ассоциации «Интерфакс».



В АТОР отметили, что наиболее остро стоит ситуация с россиянами в Таиланде. Кроме того, множество соотечественников не могут выбраться из Египта. Также туристы находятся в ОАЭ, на Мальдивах, в Болгарии, на Кипре, Сейшелах и в странах Карибского региона.

