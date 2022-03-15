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АТОР: 25 тысяч туристов из России застряли за рубежом

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Ассоциация туроператоров РФ подсчитала, что около 25 тысяч российских туристов не могут вернуться из-за границы.

«За рубежом сейчас находится до 25 тыс. туристов из России, которые имеют право воспользоваться вывозными рейсами. При стабильном графике выполнения вывозных рейсов туристические и авиационные власти рассчитывают вывезти туристов в течение ближайших двух недель, это до 3 тысяч туристов ежедневно», — приводит 15 марта заявление ассоциации «Интерфакс».

В АТОР отметили, что наиболее остро стоит ситуация с россиянами в Таиланде. Кроме того, множество соотечественников не могут выбраться из Египта. Также туристы находятся в ОАЭ, на Мальдивах, в Болгарии, на Кипре, Сейшелах и в странах Карибского региона.

Проблемы у туристов возникли после введенных Евросоюзом санкций от 26 февраля. ЕС запретил поставлять в Россию новые воздушные лайнеры и предписал аннулировать действующие лизинговые договоры. После этого Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с иностранными самолетами приостановить заграничные рейсы.

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Комментарии (7)

dedmoroz_5e4d8827384c2
100% аванс дали - теперь сидите
платить за туры надо было аккредитивом, тогда б давно дома были, "хоть на палке, хоть на танке" (с)
Malyshev73
Оставайтесь там, повезло вам
Dpa
Первый раз что ли? И с этим справятся, не беда
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