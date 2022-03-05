Росавиация рекомендует авиакомпаниям с иностранными самолетами приостановить заграничные рейсы

В Росавиации порекомендовали приостановить полеты за границу — а позже и обратно — авиакомпаниям, имеющим самолеты, которые зарегистрированы в реестрах иностранных государств по договору о лизинге с иностранной организацией.



Авиаперевозчикам с воздушными судами в иностранных реестрах рекомендовано с полуночи 6 марта по московскому времени приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж, и с полуночи 8 марта — из-за рубежа в Россию, передает 5 марта РИА Новости сообщение ведомства. Полеты российских авиакомпаний внутри России продолжаются без ограничений, добавляют в Росавиации.