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Росавиация рекомендует авиакомпаниям с иностранными самолетами приостановить заграничные рейсы

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В Росавиации порекомендовали приостановить полеты за границу — а позже и обратно — авиакомпаниям, имеющим самолеты, которые зарегистрированы в реестрах иностранных государств по договору о лизинге с иностранной организацией.

Авиаперевозчикам с воздушными судами в иностранных реестрах рекомендовано с полуночи 6 марта по московскому времени приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж, и с полуночи 8 марта — из-за рубежа в Россию, передает 5 марта РИА Новости сообщение ведомства. Полеты российских авиакомпаний внутри России продолжаются без ограничений, добавляют в Росавиации.

Ранее Евросоюз в рамках санкций из-за ситуации на Украине запретил поставлять в Россию новые воздушные лайнеры и предписал аннулировать действующие лизинговые договоры. 27 февраля ирландский лизингодатель отозвал три Boeing-737 у «Победы». Затем Boeing 777–300ER российской авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший по маршруту Хабаровск — Мехико — Хабаровск, не смог вернуться в Россию. В Минтрансе заговорили о национализации иностранных самолетов в России. Подробнее о последствиях «авиационных» санкций читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (4)

262531341
Ничего - самолеты встанут, а мы на автобусах. Ах да - автобусы-то сплошь импортные... Ну ничего - РЖД. И поезда испанские да немецкие? Что там с лошадями?
А13579
За углом гопота самолёты отбирает…
ost-21
Михалыч, расчехляй кукурузники!!!
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