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Минтранс обсуждает национализацию иностранных самолетов в России. Эксперты ждут «каннибализма флота»

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Минтранс и авиакомпании на совместном совещании обсудили, как сохранить самолеты Boeing и Airbus в России на фоне западных санкций. Об этом 2 марта со ссылкой на свои источники сообщает РБК.

Ранее Евросоюз запретил поставку новых лайнеров в РФ и предписал аннулировать действующие лизинговые договоры. Собеседники РБК уверяют, что рассматривается вариант национализации всех иностранных судов. Однако окончательное решение пока не принято. В Росавиации ситуацию прокомментировали коротко: «Вопрос в стадии оценки».

«Национализация флота — самый реальный сценарий, других вариантов [сохранения работоспособности] прямо сейчас нет», — заявил один из собеседников РБК. Он уточнил, что решение должно принять государство, у авиакомпаний нет законных оснований задерживать самолеты, если лизинговые компании потребуют возврата. Как технически может происходить «национализация», источники издания не объясняют.

Государство в первую очередь будет помогать «Аэрофлоту» (РФ принадлежит 57,3% акций), однако в совещании принимали участие также представители S7 Group, «Уральских авиалиний» и Utair. По данным Росавиации, в парке этих компаний 491 самолет производства Airbus, Boeing и Embraer.

Причем даже в случае национализации летать на воздушных судах получится не больше, чем полгода, уточняют эксперты. Директор научного центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Александр Фридлянд уточнил РБК, что затем «начнется дефицит запчастей, самолеты будут каннибализировать (разбирать на запчасти)». Источник в отрасли также говорит о грядущем «каннибализме флота».

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Комментарии (41)

Алик-1
Даже забрать эту авиацию не так просто, как кажется. Надо рассчитаться с неустойкой. Привезти перегонные экипажи. Понять как получить разрешение на вылет, если лайнеру принадлежности той страны имеется запрет на полеты в воздухе РФ. И наконец: думать кому теперь этот лайнер теперь всучить
Analyst
Если национализируют самолёты, то летать на них будем только внутри страны, да и вообще любая экономическая деятельность за пределами страны будет под ударом.
d-1973
Профукали авиацию(( отмена патентного права и вперёд. На нас все равно лет 10 будут обижаться. ….
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