Минтранс обсуждает национализацию иностранных самолетов в России. Эксперты ждут «каннибализма флота»

Ранее Евросоюз запретил поставку новых лайнеров в РФ и предписал аннулировать действующие лизинговые договоры. Собеседники РБК уверяют, что рассматривается вариант национализации всех иностранных судов. Однако окончательное решение пока не принято. В Росавиации ситуацию прокомментировали коротко: «Вопрос в стадии оценки».

Минтранс и авиакомпании на совместном совещании обсудили, как сохранить самолеты Boeing и Airbus в России на фоне западных санкций. Об этом 2 марта со ссылкой на свои источники сообщает РБК.

«Национализация флота — самый реальный сценарий, других вариантов [сохранения работоспособности] прямо сейчас нет», — заявил один из собеседников РБК. Он уточнил, что решение должно принять государство, у авиакомпаний нет законных оснований задерживать самолеты, если лизинговые компании потребуют возврата. Как технически может происходить «национализация», источники издания не объясняют.



Государство в первую очередь будет помогать «Аэрофлоту» (РФ принадлежит 57,3% акций), однако в совещании принимали участие также представители S7 Group, «Уральских авиалиний» и Utair. По данным Росавиации, в парке этих компаний 491 самолет производства Airbus, Boeing и Embraer.



Причем даже в случае национализации летать на воздушных судах получится не больше, чем полгода, уточняют эксперты. Директор научного центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации Александр Фридлянд уточнил РБК, что затем «начнется дефицит запчастей, самолеты будут каннибализировать (разбирать на запчасти)». Источник в отрасли также говорит о грядущем «каннибализме флота».

