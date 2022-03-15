Переучим на Linux. Петербургский госсектор готовится забыть слово Microsoft

В цифровом блоке петербургского правительства говорят, что в прошлом году доля импортного программного обеспечения в закупках составила лишь одну пятую — в общем, катаклизмов в связи с позицией Microsoft не ждут. Однако любой уточняющий вопрос наталкивается на молчание: недружественные силы не дремлют.



Microsoft о своей позиции заявил еще 4 марта: «Приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг в России». Затем подтянулись другие IT-гиганты — Oracle, Intel, Adobe и др. Если раньше Смольный еще мог выбирать график и темпы «цифровой информации», на которую за три года направляют 100 млрд рублей, то теперь торопиться придется по факту — если, конечно, расходы комитета по информатизации не угодят под бюджетную оптимизацию, о которой сейчас говорят в правительстве.



Еще в 2021 году «Коммерсантъ» писал о том, что федеральное правительство обеспокоено снижением цифрового импортозамещения в госсекторе. В неформальных разговорах собеседники в петербургском комитете выбирают выражения: «Должны были перейти на открытое программное обеспечение, OpenOffice и другое, — говорит один из сотрудников, но на понятный вопрос — так перешли или нет? — отвечает: — Такая задача ставилась. Как и импортозамещение не менее чем на 80 % ».



О таких же пропорциях говорят и официально в пресс-службе, но в другом контексте. «За 2021 год доля закупки отечественного ПО составила более 85 % , — сообщили в комитете. — Критически зависящей инфраструктуры от иностранных сервисов в городе нет. Процесс импортозамещения идет уже не первый год. Комитетом по информатизации и связи и подведомственными учреждениями проводятся все необходимые работы по обеспечению работоспособности и защите инфраструктуры города».



В то же время там признают, что операционные системы и системы управления базами данных иностранного производства всё еще используются в государственных информационных системах Петербурга. «Но стоит отметить, что их доля незначительна, в составе большинства ГИС используются другие решения, российского производства», — добавляют там.



Корреспондент по-дилетантски открыл систему госзакупок и пробежался по контрактам, которые исполнял городской информационного-аналитический центр (ИАЦ) в прошлом году. От слова на букву M там никуда не деться. «Оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы мониторинга работы уборочной техники дорожных специализированных предприятий в 2021 году»: в перечне сопровождаемого оборудования операционка Microsoft Server 2012 R2, СУБД — Microsoft SQL Server 2014 R2 (и, кстати, MySQL — производитель Oracle). Вплоть до того, что сами акты и журнал оказания услуг необходимо предоставлять в форматах Microsoft Office Document и Microsoft Office Excel.



В системе мониторинга наркоситуации в Петербурге требовалось сопровождать системы управления, а также серверное и связующее звено Oracle. В системе ЗАГС — Windows, в системе мониторинга наркоситуации — аналитика в электронном формате PPTX; при разработке рабочей документации на подсистему защиты информации разрешалось использовать серверные операционные системы Oracle и Microsoft. И так далее — это был мониторинг неизбирательного действия. Кстати, систему бюджетного управления и электронного казначейства тоже когда-то завязывали на продукты Microsoft.



Комитет рассчитывает, что уже приобретенные сервисы и лицензии вне опасности: «Действующее законодательство не предусматривает расторжения заключенных государственных контрактов в связи с введенными санкциями. Мы рассчитываем, что все действующие контракты будут исполнены».



«Переход на отечественное программное обеспечение и заключение сервисных контрактов идет в соответствии с планами по импортозамещению, — говорят в Смольном. — В государственных учреждениях постепенно внедряются операционные системы «Альт Линукс» и «Астра Линукс». В качестве отечественных офисных приложений используется «Мой Офис». На этом конкретика заканчивается: появление более подробной информации в прессе может «спровоцировать недружественные силы».



«Критическая инфраструктура точно не полетит, — говорит президент объединения «Руссофт» Валентин Макаров. — Всё, что касается энергетики, денег, обороны — это всё будет работать. Что касается госуправления, какое-нибудь цифровое правительство — там зависимость была, конечно, большая, сколько ни говорили, что пора с этим заканчивать. Но контракты будут продолжены, да, возможно, не будет каких-то обновлений, но это нестрашно. Какое-то время можно работать с тем, что есть. А потом, по истечении лицензий, мы можем перевести на свое ПО. Обидно, что не делали этого раньше, сейчас это потребует больших человеческих ресурсов, но это можно сделать — как и переучить пользователей».

