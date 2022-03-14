Майский велопарад на ЗСД Фесте. Отвечаем на самые популярные вопросы читателей

- Что мне нужно сделать, чтобы принять участие в велопараде?
Вам необходимо зарегистрироваться на САЙТЕ и оплатить регистрационный взнос. Вы можете принять участие в велозаезде, если к моменту старта вам исполнилось 18 лет.
- Сколько стоит слот на велопарад?
600 рублей при оплате до 31 марта 2022 года. С первого апреля стоимость повысится до 800 рублей. С первого мая — до 1000. Обратите внимание, никаких иных средств на участие в мероприятии оргкомитет не собирает. А вот мошенники порой предлагают разные посреднические услуги. Остерегайтесь их. Естественно, вам самим надо позаботиться о своем спортивном обмундировании, о техническом состоянии велосипеда.
- Можем ли мы участвовать всей семьей, с несовершеннолетними детьми?
В этом году из-за санитарных ограничений, введенных городскими властями, на старт велозаезда не будут допускаться участники моложе 18 лет.
- Нужны ли медицинские сертификаты и справки?
Нет. В начале марта городские власти отменили обязательное требование к подобным мероприятиям о наличии антиковидного сертификата или справки ПЦР. Другие санитарные требования продолжают действовать, мы сделаем всё, чтобы обеспечить необходимые антиковидные меры. Рекомендуем и вам позаботиться о своей санитарной безопасности.
- Если я приеду к месту старта на машине, смогу ли я припарковать её неподалёку?
Да, сможете. Стартовый городок расположен рядом с гипермаркетом «Окей» на Богатырском проспекте, 42. К нему прилегает большая парковка, где всегда найдутся свободные места.
- Есть ли у вас сервис аренды велосипедов?
Оргкомитет арендой велосипедов не занимается. Но в городе много компаний, которые выдают велосипеды в аренду.
- Какой будет маршрут велопробега?
Маршрут не поменялся с прошлого года. Старт от главной площадки фестиваля у гипермаркета «Окей» на Богатырском, 42. Финиш на съезде с ЗСД у реки Екатерингофки. Дистанция заезда — 15 километров.
- Насколько сложная дистанция предстоит, нужна ли специальная спортивная подготовка?
Если вы находитесь в нормальной спортивной форме, у вас нет ограничений по здоровью, то преодолеть дистанцию для вас не составит особого труда. От участников не требуется проходить дистанцию на максимальных скоростях. А профиль трассы вполне комфортен для велопрогулки.
- То есть финиш будет не там, где старт? Как тогда мне добираться домой после велопарада?
Мы рекомендуем заранее продумать маршрут от набережной Екатерингофки до дома. Если вы испытываете трудности с тем, чтобы добраться самостоятельно, можно воспользоваться бесплатными автобусами, которые будут ждать участников после финиша. Они довезут желающих до ближайших станций метро. Также на финише будут работать веломаршалы. Держась рядом с ними, вы сможете доехать в разные районы города на своем велосипеде.
- Что мне делать после регистрации?
Если в личном кабинете на сайте https://reg.place заявка имеет статус оплаченной, а на почту пришёл чек, остаётся лишь ждать. После закрытия регистрации вам будет присвоен номер, по которому вы сможете получить стартовый пакет.
- А где будет выдаваться стартовый пакет?
Стартовые пакеты будут выдаваться накануне соревнований 18, 19, 20-го мая с 15 часов до 21 часа в двух гипермаркетах «Окей» на севере и на юге города. Адреса мы уточним чуть позднее и сообщим об этом дополнительно.
- А можно мне прокатиться на роликах/самокате/электровелосипеде?
Нет, принять участие можно только на обыкновенном механическом велосипеде. Вас не допустят на дистанцию ни на одном другом виде транспорта.
- Во сколько начинается велопарад?
Старт заезда в 21:00. Лимит на преодоление дистанции — 2 часа.
- Я прежде получал информацию о подготовке к фестивалю из вашей группы в «Инстаграме». Теперь, когда доступа к нему у меня нет, где можно следить за событиями?
В социальных сетях мы ведем группу во «ВКонтакте», у нас есть теперь телеграм-канал https://t.me/zsdfest, где будут публиковаться самые важные новости. Мы по-прежнему публикуем новости фестиваля на «Фонтанке». Также вся исходная информация есть на официальном сайте фестиваля.