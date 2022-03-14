Майский велопарад на ЗСД Фесте. Отвечаем на самые популярные вопросы читателей

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Что мне нужно сделать, чтобы принять участие в велопараде? Вам необходимо зарегистрироваться на САЙТЕ и оплатить регистрационный взнос. Вы можете принять участие в велозаезде, если к моменту старта вам исполнилось 18 лет. Сколько стоит слот на велопарад? 600 рублей при оплате до 31 марта 2022 года. С первого апреля стоимость повысится до 800 рублей. С первого мая — до 1000. Обратите внимание, никаких иных средств на участие в мероприятии оргкомитет не собирает. А вот мошенники порой предлагают разные посреднические услуги. Остерегайтесь их. Естественно, вам самим надо позаботиться о своем спортивном обмундировании, о техническом состоянии велосипеда.

Можем ли мы участвовать всей семьей, с несовершеннолетними детьми? В этом году из-за санитарных ограничений, введенных городскими властями, на старт велозаезда не будут допускаться участники моложе 18 лет. Нужны ли медицинские сертификаты и справки? Нет. В начале марта городские власти отменили обязательное требование к подобным мероприятиям о наличии антиковидного сертификата или справки ПЦР. Другие санитарные требования продолжают действовать, мы сделаем всё, чтобы обеспечить необходимые антиковидные меры. Рекомендуем и вам позаботиться о своей санитарной безопасности. Если я приеду к месту старта на машине, смогу ли я припарковать её неподалёку? Да, сможете. Стартовый городок расположен рядом с гипермаркетом «Окей» на Богатырском проспекте, 42. К нему прилегает большая парковка, где всегда найдутся свободные места. Есть ли у вас сервис аренды велосипедов? Оргкомитет арендой велосипедов не занимается. Но в городе много компаний, которые выдают велосипеды в аренду. Какой будет маршрут велопробега? Маршрут не поменялся с прошлого года. Старт от главной площадки фестиваля у гипермаркета «Окей» на Богатырском, 42. Финиш на съезде с ЗСД у реки Екатерингофки. Дистанция заезда — 15 километров.

Насколько сложная дистанция предстоит, нужна ли специальная спортивная подготовка? Если вы находитесь в нормальной спортивной форме, у вас нет ограничений по здоровью, то преодолеть дистанцию для вас не составит особого труда. От участников не требуется проходить дистанцию на максимальных скоростях. А профиль трассы вполне комфортен для велопрогулки. То есть финиш будет не там, где старт? Как тогда мне добираться домой после велопарада? Мы рекомендуем заранее продумать маршрут от набережной Екатерингофки до дома. Если вы испытываете трудности с тем, чтобы добраться самостоятельно, можно воспользоваться бесплатными автобусами, которые будут ждать участников после финиша. Они довезут желающих до ближайших станций метро. Также на финише будут работать веломаршалы. Держась рядом с ними, вы сможете доехать в разные районы города на своем велосипеде. Что мне делать после регистрации? Если в личном кабинете на сайте https://reg.place заявка имеет статус оплаченной, а на почту пришёл чек, остаётся лишь ждать. После закрытия регистрации вам будет присвоен номер, по которому вы сможете получить стартовый пакет.