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Майский велопарад на ЗСД Фесте. Отвечаем на самые популярные вопросы читателей

В оргкомитет фестиваля ЗСД Фонтанка Фест поступает много вопросов от желающих принять участие в велопараде 21 мая. Мы собрали самые популярные из них и попросили ответить куратора фестиваля, генерального директора компании «Ажур-Медиа» Дмитрия Витковского.

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  • Что мне нужно сделать, чтобы принять участие в велопараде?

Вам необходимо зарегистрироваться на САЙТЕ и оплатить регистрационный взнос. Вы можете принять участие в велозаезде, если к моменту старта вам исполнилось 18 лет.

  • Сколько стоит слот на велопарад?

600 рублей при оплате до 31 марта 2022 года. С первого апреля стоимость повысится до 800 рублей. С первого мая — до 1000. Обратите внимание, никаких иных средств на участие в мероприятии оргкомитет не собирает. А вот мошенники порой предлагают разные посреднические услуги. Остерегайтесь их. Естественно, вам самим надо позаботиться о своем спортивном обмундировании, о техническом состоянии велосипеда.

  • Можем ли мы участвовать всей семьей, с несовершеннолетними детьми?

В этом году из-за санитарных ограничений, введенных городскими властями, на старт велозаезда не будут допускаться участники моложе 18 лет.

  • Нужны ли медицинские сертификаты и справки?

Нет. В начале марта городские власти отменили обязательное требование к подобным мероприятиям о наличии антиковидного сертификата или справки ПЦР. Другие санитарные требования продолжают действовать, мы сделаем всё, чтобы обеспечить необходимые антиковидные меры. Рекомендуем и вам позаботиться о своей санитарной безопасности.

  • Если я приеду к месту старта на машине, смогу ли я припарковать её неподалёку?

Да, сможете. Стартовый городок расположен рядом с гипермаркетом «Окей» на Богатырском проспекте, 42. К нему прилегает большая парковка, где всегда найдутся свободные места.

  • Есть ли у вас сервис аренды велосипедов?

Оргкомитет арендой велосипедов не занимается. Но в городе много компаний, которые выдают велосипеды в аренду.

  • Какой будет маршрут велопробега?

Маршрут не поменялся с прошлого года. Старт от главной площадки фестиваля у гипермаркета «Окей» на Богатырском, 42. Финиш на съезде с ЗСД у реки Екатерингофки. Дистанция заезда — 15 километров.

  • Насколько сложная дистанция предстоит, нужна ли специальная спортивная подготовка?

Если вы находитесь в нормальной спортивной форме, у вас нет ограничений по здоровью, то преодолеть дистанцию для вас не составит особого труда. От участников не требуется проходить дистанцию на максимальных скоростях. А профиль трассы вполне комфортен для велопрогулки.

  • То есть финиш будет не там, где старт? Как тогда мне добираться домой после велопарада?

Мы рекомендуем заранее продумать маршрут от набережной Екатерингофки до дома. Если вы испытываете трудности с тем, чтобы добраться самостоятельно, можно воспользоваться бесплатными автобусами, которые будут ждать участников после финиша. Они довезут желающих до ближайших станций метро. Также на финише будут работать веломаршалы. Держась рядом с ними, вы сможете доехать в разные районы города на своем велосипеде.

  • Что мне делать после регистрации?

Если в личном кабинете на сайте https://reg.place заявка имеет статус оплаченной, а на почту пришёл чек, остаётся лишь ждать. После закрытия регистрации вам будет присвоен номер, по которому вы сможете получить стартовый пакет.

  • А где будет выдаваться стартовый пакет?

Стартовые пакеты будут выдаваться накануне соревнований 18, 19, 20-го мая с 15 часов до 21 часа в двух гипермаркетах «Окей» на севере и на юге города. Адреса мы уточним чуть позднее и сообщим об этом дополнительно.

  • А можно мне прокатиться на роликах/самокате/электровелосипеде?

Нет, принять участие можно только на обыкновенном механическом велосипеде. Вас не допустят на дистанцию ни на одном другом виде транспорта.

  • Во сколько начинается велопарад?

Старт заезда в 21:00. Лимит на преодоление дистанции — 2 часа.

  • Я прежде получал информацию о подготовке к фестивалю из вашей группы в «Инстаграме». Теперь, когда доступа к нему у меня нет, где можно следить за событиями?

В социальных сетях мы ведем группу во «ВКонтакте», у нас есть теперь телеграм-канал https://t.me/zsdfest, где будут публиковаться самые важные новости. Мы по-прежнему публикуем новости фестиваля на «Фонтанке». Также вся исходная информация есть на официальном сайте фестиваля.

Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Организаторы, городской портал «Фонтанка.ру» и «МСС», пропустили только 2020 год, когда в разгар пандемии в Петербурге действовал тотальный карантин. В первом фестивале приняли участие около 3 тысяч велосипедистов и 700 бегунов. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. География участников фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».

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Комментарии (1)

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нет, Нам нужен некий велорепарац!
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