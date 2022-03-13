МИД Турции: Путин сказал Эрдогану, что не против встречи с Зеленским

«Мы усердствуем для того, чтобы организовать встречу лидеров. Еще до начала войны у нас были такие старания. В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи... Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии», — цитируют РИА Новости главу МИД Турции Мевлют Чавушоглу 13 марта.



По его словам, Анкара замечает сближение позиций по некоторым вопросам между Москвой и Киевом. Он добавил, что Турция не будет присоединяться к санкциям Запада против России и попросил у главы российского МИД поддержки по эвакуации турецких граждан из Мариуполя.