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МИД Турции: Путин сказал Эрдогану, что не против встречи с Зеленским

Глава МИД Турции заявил, что во время телефонного разговора с президентом Реджепом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что не против встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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«Мы усердствуем для того, чтобы организовать встречу лидеров. Еще до начала войны у нас были такие старания. В принципе Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи... Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии», — цитируют РИА Новости главу МИД Турции Мевлют Чавушоглу 13 марта.

По его словам, Анкара замечает сближение позиций по некоторым вопросам между Москвой и Киевом. Он добавил, что Турция не будет присоединяться к санкциям Запада против России и попросил у главы российского МИД поддержки по эвакуации турецких граждан из Мариуполя.

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