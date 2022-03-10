Посиделки в садоводстве «Пулково-2» закончились стрельбой. Задержан пожилой пчеловод

Пожилой пчеловод пил с товарищем в огородничестве «Пулково-2», а теперь коротает время в отделе полиции. Предположительно, он угостил собутыльника зарядом из охотничьего ружья.
Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, накануне около четырех часов дня в полицию позвонила женщина и рассказала о стрельбе в садоводстве в Московском районе Петербурга. Прибывшая на место следственно-оперативная группа задержала на месте родственника позвонившей — 64-летнего неработающего мужчину, проживающего на Пискаревском проспекте.
Как полагает следствие, он выпивал со своим знакомым — 40-летним жителем Металлостроя. Внезапно что-то пошло не так, и мужчина схватился за ружье. Собутыльник отправился в больницу с ранением и переломом в области таза. Медикам пришлось вынимать дробь из тела.
Подозреваемого доставили в отдел полиции, в его отношении составили протокол о мелком хулиганстве и отправили мужчину в помещение для задержанных. Также возбуждено уголовное дело об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.
Судя по страничке задержанного в соцсети, он занимается пчеловодством и птицеводством.