Посиделки в садоводстве «Пулково-2» закончились стрельбой. Задержан пожилой пчеловод

Пожилой пчеловод пил с товарищем в огородничестве «Пулково-2», а теперь коротает время в отделе полиции. Предположительно, он угостил собутыльника зарядом из охотничьего ружья.



Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, накануне около четырех часов дня в полицию позвонила женщина и рассказала о стрельбе в садоводстве в Московском районе Петербурга. Прибывшая на место следственно-оперативная группа задержала на месте родственника позвонившей — 64-летнего неработающего мужчину, проживающего на Пискаревском проспекте.

