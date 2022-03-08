Авиакомпании, которые перестают летать из России за границу. Как теперь вернуть билеты?

Авиакомпании одна за другой перестают выполнять международные рейсы из России Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться







Авиасообщение между Россией и другими странами с каждым часом становится хуже. Росавиация рекомендовала с 6 марта отменить рейсы за рубеж для российских авиакомпаний, а с 8-го числа — из-за рубежа. Список авиакомпаний, которые перестают летать из России за границу (обновляется). Рекомендации Росавиации затронут те российские самолеты, которые зарегистрированы в иностранных реестрах. Решение коснется практически всех самолетов иностранного производства, что выполняют международные рейсы в российских авиакомпаниях: Boeing, Airbus, CRJ и Embraer. Предположительно, это продиктовано желанием избежать задержания и ареста лайнеров в иностранных аэропортах в связи с введенными санкциями ЕС (например, 3 марта самолету S7, летящему в Ереван, пришлось развернуться и вернуться в Москву).



Однако приостановка не относится к самолетам российского производства, например Sukhoi Superjet 100. Один из вариантов решения проблемы — это перенаправление зарубежных авиалайнеров на внутренние полеты, а российского SSJ — на международные. Впрочем, возможности эксплуатации Sukhoi Superjet 100 весьма ограничены дальностью полета (около 3 тысяч километров в стандартной версии) и вместимостью (98 мест в базовой компоновке).

Есть шансы, что иностранные авиаперевозчики увеличат число рейсов в Россию, но такой вариант развития событий тоже имеет лимиты, например в силу размеров авиапарка РФ. Заметим, что рейсы в Россию могут осуществлять только авиакомпании, зарегистрированные в этой стране. Так, из Москвы в Ереван смогут летать только Armenia Air (и другие армянские авиаперевозчики), из Москвы в Стамбул — только Turkish Airlines.



Можно сделать вывод, что полностью международные рейсы из РФ не исчезнут, но на время их станет существенно меньше.

Рекомендации Росавиации

Росавиация рекомендует гражданам России рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой: использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний в пункты на территории России. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию, Сербию и так далее.



Использовать маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию.

MSK1.RU следит за перевозчиками, которые перестают летать за границу. Список обновляется. «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» Останавливают все зарубежные рейсы с 8 марта, кроме полетов в Белоруссию. В компаниях сообщают, что уже с 6 марта прекращают допуск на международные рейсы пассажиров с билетами в обе стороны, если дата возврата — после 8 марта. Пассажирам авиакомпания предлагает вынужденный возврат денежных средств. Оформить его можно по месту приобретения. Билеты, купленные на сайте или в контакт-центре, можно сдать по круглосуточному телефону: 8 800 444-55-55 . Также предлагается форма обратной связи. «Победа»

Отменила несколько международных рейсов до 26 марта включительно. Это полеты в Милан, Пизу, Баден-Баден, Кельн/Бонн, Мюнхен, Ларнаку, Пафос, Рим, Берлин. Авиакомпания полностью прекращает международные полеты с 8 марта.

Бесплатная горячая линия для клиентов отмененных из-за введенных ограничений рейсов: (495) 784-72-75 (может взиматься оплата в соответствии с условиями тарифа мобильного оператора за услуги международной и междугородней связи). Как сообщается на сайте «Победы», клиентам отмененных рейсов автоматически оформлен полный возврат денег за билеты, приобретенные на Pobeda.aero. Если билет был куплен у агентства, для оформления возврата необходимо обратиться туда.

Список отмененных международных рейсов на сайте «Победы» Фото: Pobeda.aero Поделиться Поделиться







S7

Отмена всех международных рейсов с 5 марта. Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости. Для этого нужно дождаться СМС от компании об отмене рейса или самостоятельно вернуть/обменять билет в специальном разделе сайта. Если билет был приобретен в кассах или на другом сайте, обращаться нужно по месту приобретения. Также в компанию можно позвонить по номеру: +7 495 783-07-07 .

Smartavia Приостановка выполнения всех зарубежных рейсов до 19 марта включительно. В компанию можно обратиться по номеру +7 495 970-00-55 . Доступна форма возврата, если билет был приобретен на сайте или в call-центре. Если билет куплен через агентство, обращаться нужно по месту приобретения.

«Уральские авиалинии» Приостановка полетов в Венгрию (с 27 февраля), Таиланд (с 5 марта по 31 мая), ОАЭ, Армению, Израиль (с 4 по 26 марта) и Азербайджан (с 5 по 26 марта). Такое решение перевозчик объясняет «сложившейся геополитической ситуацией».

Компания предлагает переоформление билета, для чего нужно обратиться либо в место покупки, либо в службу поддержки: 8 800 770-02-62 . Также компания предлагает возврат в полном объеме. Для этого необходимо заполнить заявление на возврат и отправить в адрес авиакомпании: 620025 г. Екатеринбург пер. Утренний, 1г, либо на электронный адрес u6-vozvrat@u6 . Срок рассмотрения заявления 30 дней.

Nordwind Airlines Перевозчик с 7 марта приостанавливает все свои международные рейсы.

Egypt Air Отмена всех рейсов в Москву до 10 марта из-за проблем со страховкой полетов со стороны Европы.

По поводу возвратов можно обратиться по номеру: (495) 967-06-21/22 . Или обратиться по месту приобретения.