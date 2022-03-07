Два года в коронавирусе обескровили больницу Святого Георгия. Здесь ждут доноров

Больница Святого Георгия зовет доноров. Прием начнется 9 марта и продолжится ежедневно в будни. В начале месяца основной корпус мощностью в 570 коек вернулся к работе в обычном режиме после двухлетней работы с пациентами, инфицированными коронавирусом.
«Крови сейчас мало. Не хватает тех же групп, что обозначены на светофоре Городской станции переливания крови», — сообщил «Фонтанке» Игорь Иванов, заместитель главного врача Городской больницы Святого Георгия.
А на светофоре ГСПК в красном цвете — практически все группы крови, за исключением 4+.
Сдать кровь можно прямо в больнице на Поклонной горе — отделение переливания крови работает ежедневно и очень ждет доноров.
В основном корпусе больницы, открывшейся на прием по экстренным показаниям и для получения плановой медицинской помощи, лечат пациентов с хирургической, гинекологической, травматологической, урологической, терапевтической, неврологической и кардиологической, эндокринологической и ревматологической патологиями.
Возобновлен прием в Центр диабетической стопы и хирургической инфекции. В стационаре работает отделение реабилитации после инсульта, пневмонии и кардиологических заболеваний.