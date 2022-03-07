Два года в коронавирусе обескровили больницу Святого Георгия. Здесь ждут доноров

Больница Святого Георгия зовет доноров. Прием начнется 9 марта и продолжится ежедневно в будни. В начале месяца основной корпус мощностью в 570 коек вернулся к работе в обычном режиме после двухлетней работы с пациентами, инфицированными коронавирусом.



«Крови сейчас мало. Не хватает тех же групп, что обозначены на светофоре Городской станции переливания крови», — сообщил «Фонтанке» Игорь Иванов, заместитель главного врача Городской больницы Святого Георгия.



А на светофоре ГСПК в красном цвете — практически все группы крови, за исключением 4+.

