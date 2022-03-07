Fazer: Заводы в России продолжают работу в прежнем режиме, сценарии ухода с рынка прорабатываются

Точную дату прекращения операций компания не называет. Означает ли желание сохранить операционную деятельность и рабочие места, что компания рассчитывает продать заводы, не останавливая их работу, в российском филиале не ответили. «Мы сейчас работаем над детальным планом», – сказала представитель компании.

«Наши хлебозаводы в Петербурге и Москве продолжают свою работу, мы продолжаем выполнять свои обязательства перед клиентами и сотрудниками», – заявила представитель Fazer. Компания также разрабатывает «дальнейший план действий в России с фокусом на сохранение операционной деятельности и рабочих мест», отметили в пресс-службе.

«Фонтанка» направила вопрос в головной офис.



Всего в Fazer в России работает 2300 человек, из них 1600 – в Петербурге. В комитете по промышленной политике Петербурга подтвердили, что пока об остановке производства речи не идёт. Власти Северной столицы «прорабатывают план действий» вместе с компанией.



Компания Fazer приняла решение уйти из России 6 марта.



«Мы не видим альтернативы кроме как отказаться от нашей деятельности в России... Нам пришлось принять во внимание ряд заинтересованных сторон и серьезные последствия...», — заявил Кристоф Вицтум, президент и главный исполнительный директор Fazer. Он заверил, что закрытие заводов будет производиться с учетом интересов сотрудников и российского законодательства.

В 2021 году чистая выручка от продаж в России составила около 157 млн евро, или 13% от чистой прибыли группы.

