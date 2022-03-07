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Fazer: Заводы в России продолжают работу в прежнем режиме, сценарии ухода с рынка прорабатываются

Финская компания Fazer, сообщившая 6 марта о намерении уйти из России, пока не останавливает свое производство. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе компании.

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«Наши хлебозаводы в Петербурге и Москве продолжают свою работу, мы продолжаем выполнять свои обязательства перед клиентами и сотрудниками», – заявила представитель Fazer. Компания также разрабатывает «дальнейший план действий в России с фокусом на сохранение операционной деятельности и рабочих мест», отметили в пресс-службе.

Точную дату прекращения операций компания не называет. Означает ли желание сохранить операционную деятельность и рабочие места, что компания рассчитывает продать заводы, не останавливая их работу, в российском филиале не ответили. «Мы сейчас работаем над детальным планом», – сказала представитель компании.

«Фонтанка» направила вопрос в головной офис.

Всего в Fazer в России работает 2300 человек, из них 1600 – в Петербурге. В комитете по промышленной политике Петербурга подтвердили, что пока об остановке производства речи не идёт. Власти Северной столицы «прорабатывают план действий» вместе с компанией.

Компания Fazer приняла решение уйти из России 6 марта.

«Мы не видим альтернативы кроме как отказаться от нашей деятельности в России... Нам пришлось принять во внимание ряд заинтересованных сторон и серьезные последствия...», — заявил Кристоф Вицтум, президент и главный исполнительный директор Fazer. Он заверил, что закрытие заводов будет производиться с учетом интересов сотрудников и российского законодательства.

В 2021 году чистая выручка от продаж в России составила около 157 млн евро, или 13% от чистой прибыли группы.

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Комментарии (2)

Vasya11
«Мы не видим альтернативы кроме как отказаться от нашей деятельности в России... Нам пришлось принять во внимание ряд заинтересованных сторон и серьезные последствия...»©.
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Как говориться: - Первый пошёл!!!
А ведь и вправду хорошо когда у бизнеса есть на плечах голова с мозгами. И тем более с хорошей памятью. И к тому же при этом помнить крылатую, русскую пословицу: - "Нравится, не нравится, терпи МОЯ КРАСАВИЦА"!
kоt-obormot
Безработных все больше, и больше...
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