300 преподавателей и студентов СПбГУ в письме президенту поддержали операцию на Украине

Письмо опубликовала на своей странице в соцсети Людмила Громова, зав. кафедрой истории журналистики СПбГУ. «В это трудное для Вас и для всей нашей страны время обращаемся к Вам, выпускнику нашего Университета, со словами искренней поддержки, — говорится в тексте. — Мы понимаем, какое непростое и судьбоносное решение Вы должны были принять, и всецело одобряем его, осознавая, что другого выбора у Вас уже не оставалось».



Во втором абзаце говорится о «пацифистах». «Все проигранные Россией войны она проиграла сама себе из-за внутреннего неустройства, — заявляют подписанты. — В 1854 году, когда европейская коалиция окружила империю со всех сторон, в это время русская образованная публика пила шампанское за наши поражения. Так было и в 1905 году, когда многие оппозиционные деятели желали России поражения в войне с Японией, победа в которой укрепила бы ненавистный им николаевский режим. Неужели мы снова наступим на те же самые грабли?..» Авторы выражают уверенность, что «российское правительство и армия не выступают против братского украинского народа, а защищают не только национальную безопасность России, но и безопасность всего мира».

