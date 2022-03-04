Рубль продолжил падение на бирже

На открытии торгов российская валюта ослабела по отношению к доллару и евро.
Доллар на бирже поднялся выше 114 рублей. Об этом 4 марта свидетельствуют данные торгов.
Европейская валюта, в свою очередь, прибавила около 30 копеек, почти до 118 рублей.
На открытии торгов российская валюта ослабела по отношению к доллару и евро.
Доллар на бирже поднялся выше 114 рублей. Об этом 4 марта свидетельствуют данные торгов.
Европейская валюта, в свою очередь, прибавила около 30 копеек, почти до 118 рублей.
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