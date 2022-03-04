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Рубль продолжил падение на бирже

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На открытии торгов российская валюта ослабела по отношению к доллару и евро.

Доллар на бирже поднялся выше 114 рублей. Об этом 4 марта свидетельствуют данные торгов.

Европейская валюта, в свою очередь, прибавила около 30 копеек, почти до 118 рублей.

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Комментарии (3)

VKuser1708951
Набиулина решила еще заработать!
Учетная ставка 20% - значит кроме спекулянтов никто кредиты не берет.
Банкам насыпали рублей от щедрот ЦБ.
Куда эти деньги пошли? - естественно на валютные спекуляции!
Санкции против РФ от Набиулиной пострашнее санкций ЕС!
Alex000
Да ни фига он не продолжил, торги страусиные.
Так, бултыхается возле значений начала недели.
X-кот
Тренд ясен. даже ничего не надо изучать. трейдеры ликуют? отпишитесь
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