Сезон охоты может не состояться у тех, кто не успел зарегистрировать оружие. Получить справки пока невозможно

Приказ Минздрава, определяющий порядок проведения медосвидетельствования для выявления медицинских противопоказаний к владению оружием и оформления медицинских заключений по его результатам (справок), вступил в силу 1 марта. Уже 2 марта читатели «Фонтанки» сообщают, что в Приморском районе пройти «оружейную» медкомиссию и получить справку невозможно. Если правила получения справок у районных психиатров и наркологов изменились ненамного, то обычных офтальмологов, неврологов и терапевтов теперь надо искать только в государственных учреждениях — частные клиники проводить медосмотры для получения разрешения на оружие уже не имеют права.

«При этом практически у всех государственных медучреждений лицензии на проведение таких услуг нет, по крайней мере по информации от отдела здравоохранения администрации Приморского района (…) Получаем справки от нарколога и психиатра, а дальше неизвестность. Частные медцентры вежливо и с тоской в голосе сообщают, что, к сожалению, такая услуга с 1 марта 2022 года у них не оказывается, а государственные заявляют, что ничего не знают и помочь ничем не могут. Коллапс».



Как выяснила «Фонтанка», на самом деле лицензии на «оружейные медосмотры» во многих районах поликлиники уже получили. Но проводить их действительно не могут.



О причинах нашему изданию рассказали в комитете по здравоохранению. В соответствии с приказом Минздрава, «по результатам освидетельствования медицинские заключения в форме электронных документов, размещаются в Федеральном реестре документов, который ведется в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)». Это значит, что поликлиники, которые проводят «оружейную» медицинскую комиссию, для оформления медзаключения в электронном виде должны иметь доступ к Федеральному реестру. А этого доступа пока нет.

