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Сезон охоты может не состояться у тех, кто не успел зарегистрировать оружие. Получить справки пока невозможно

Частным клиникам запрещено проводить «оружейные» медосмотры для владельцев оружия или тех, кто хочет ими стать. А государственные проводить их не могут по техническим причинам. О чем они и сообщают петербуржцам, которые приходят на медосмотр. Многие сокрушаются: успеют ли оформить документы к концу апреля — обычно в это время открывается охота в Ленинградской области.

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Приказ Минздрава, определяющий порядок проведения медосвидетельствования для выявления медицинских противопоказаний к владению оружием и оформления медицинских заключений по его результатам (справок), вступил в силу 1 марта. Уже 2 марта читатели «Фонтанки» сообщают, что в Приморском районе пройти «оружейную» медкомиссию и получить справку невозможно. Если правила получения справок у районных психиатров и наркологов изменились ненамного, то обычных офтальмологов, неврологов и терапевтов теперь надо искать только в государственных учреждениях — частные клиники проводить медосмотры для получения разрешения на оружие уже не имеют права.

«При этом практически у всех государственных медучреждений лицензии на проведение таких услуг нет, по крайней мере по информации от отдела здравоохранения администрации Приморского района (…) Получаем справки от нарколога и психиатра, а дальше неизвестность. Частные медцентры вежливо и с тоской в голосе сообщают, что, к сожалению, такая услуга с 1 марта 2022 года у них не оказывается, а государственные заявляют, что ничего не знают и помочь ничем не могут. Коллапс».

Как выяснила «Фонтанка», на самом деле лицензии на «оружейные медосмотры» во многих районах поликлиники уже получили. Но проводить их действительно не могут.

О причинах нашему изданию рассказали в комитете по здравоохранению. В соответствии с приказом Минздрава, «по результатам освидетельствования медицинские заключения в форме электронных документов, размещаются в Федеральном реестре документов, который ведется в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)». Это значит, что поликлиники, которые проводят «оружейную» медицинскую комиссию, для оформления медзаключения в электронном виде должны иметь доступ к Федеральному реестру. А этого доступа пока нет.

Сейчас Медицинский информационный центр комитета по здравоохранению (МИАЦ) принимает заявки от поликлиник на его предоставление. Заявки МИАЦ по мере поступления передает в службу администрирования Федерального реестра, которая и предоставит доступ для подключения. То есть, чтобы как можно быстрее в поликлинике начались медосмотры для желающих стать владельцем оружия или для тех, у кого подошло время для его перерегистрации (для этого снова нужна медсправка), следует направить заявку на подключение в МИАЦ. Правда, пока никто не знает, сколько времени занимает у службы администрирования предоставление доступа в Федеральный реестр.

Ужесточение правил прохождения медкомиссии для владельцев оружия или для тех, кто только хочет получить право на его владение, было принято после нескольких случаев массового расстрела. В Пермском университете Тимур Бекмансуров расстрелял шесть человек, еще 47 — пострадали. В Казани в 175-й гимназии Ильназ Галявиев расстрелял учеников и учителей, погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, более двадцати пострадали.

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Комментарии (6)

Filippspb
Не знаю, про справки от мед учереждений, а вот ГУВД мне справку об отсутствии судимости выдать уже почти 2 месяца не может 🙄
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