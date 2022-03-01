ФОМ: Уровень доверия россиян к Путину вырос до 71%

За неделю с 20 по 27 февраля уровень доверия граждан к президенту РФ Владимиру Путину вырос с 60 до 71%. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение», опубликованные 1 марта.

По данным ФОМ, за тот же период с 64 до 71% увеличилось количество тех, кто одобряет деятельность главы государства.



Кроме того, 69% опрошенных назвали правильным признание независимости ДНР и ЛНР, иное мнение у 8%. Решение президента о проведении военной спецоперации на территории Украины поддержали 65% респондентов, негативно высказались 17%.

