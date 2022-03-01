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ФОМ: Уровень доверия россиян к Путину вырос до 71%

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За неделю с 20 по 27 февраля уровень доверия граждан к президенту РФ Владимиру Путину вырос с 60 до 71%. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение», опубликованные 1 марта.

По данным ФОМ, за тот же период с 64 до 71% увеличилось количество тех, кто одобряет деятельность главы государства.

Кроме того, 69% опрошенных назвали правильным признание независимости ДНР и ЛНР, иное мнение у 8%. Решение президента о проведении военной спецоперации на территории Украины поддержали 65% респондентов, негативно высказались 17%.

ФОМнибус — репрезентативный еженедельный опрос населения от 18 лет и старше. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента.

Выборка: 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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Комментарии (51)

VKuser2851963
пора уже вернуть традицию первомайского парада и махать ручкой с мавзолея
260559361
Во несет! Какие проценты! Все мечтают услышать отчет команды дератизаторов о том, что крыс в бункере больше нет. И лебединое озеро!
VOROBEJ
А я верю! Путин гений!
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