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ГИБДД рассказала, как будут работать МРЭО Петербурга в длинные выходные на 8 Марта

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В связи с Международным женским днем меняется график работы МРЭО ГИБДД в Петербурге и Ленинградской области. Вторник, 8 Марта, будет нерабочим праздничным днем для всех подразделений, а в оставшиеся два выходных часть из них будут работать.

Только 8 Марта не будут работать МРЭО ГИБДД на шоссе Революции, 85, МРЭО ГИБДД № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 17, а также МОТН и РАС ГИБДД, сообщает 1 марта пресс-служба Управления Госавтоинспекции. Выходные с 6 по 8 марта включительно будут у МРЭО ГИБДД № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 и 18.

Среда, 9 марта, уже будет рабочим днем, и дальше подразделения будут работать по обычному графику.

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