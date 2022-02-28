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Евро и доллар установили исторические максимумы на Московской бирже

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Биржевой курс рубля продолжил падать по отношению к евро и доллару.

На открытии торгов на Московкой фондовой бирже 28 февраля курс единой европейской валюты подскочил до 101,19 рубля. Это стало новым историческим максимумом.

Доллар, в свою очередь, вырос до 90 рублей.

Государство установило жесткий курс рубля. У коммерческих банков он пока может быть больше, но покупать валюту они будут у государства по фиксированному курсу в рамках коридора.

На рынке Forex 28 февраля доллар достиг 113 рублей, евро — 127 рублей.

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Комментарии (3)

kоt-obormot
Вот ведь, и тут путреотиками - бабамка, с нагличанкой кучку к их дверям наложили. ДоколЕ!?
***_555
Это абстрактные цифры. Реально не купить за столько.
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