Евро и доллар установили исторические максимумы на Московской бирже

Биржевой курс рубля продолжил падать по отношению к евро и доллару.
На открытии торгов на Московкой фондовой бирже 28 февраля курс единой европейской валюты подскочил до 101,19 рубля. Это стало новым историческим максимумом.
Доллар, в свою очередь, вырос до 90 рублей.
Государство установило жесткий курс рубля. У коммерческих банков он пока может быть больше, но покупать валюту они будут у государства по фиксированному курсу в рамках коридора.
На рынке Forex 28 февраля доллар достиг 113 рублей, евро — 127 рублей.