Авиакомпания AirBaltic приостановила полеты в Россию до 26 марта

Латвийская компания AirBaltic 26 февраля объявила о приостановке на месяц полетов из и в Россию до 26 марта «в связи с повышенными рисками». Такое сообщение перевозчик опубликовал 26 февраля на официальном сайте.



«Безопасность наших пассажиров и сотрудников является главным приоритетом AirBaltic. AirBaltic оценивает текущую ситуацию перед каждым полетом и поддерживает тесный контакт с национальными и международными властями», – говорится в заявлении.

Компания добавила, что для получения возмещения клиентам необходимо связаться с колл-центром.