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Авиакомпания AirBaltic приостановила полеты в Россию до 26 марта

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Латвийская компания AirBaltic 26 февраля объявила о приостановке на месяц полетов из и в Россию до 26 марта «в связи с повышенными рисками». Такое сообщение перевозчик опубликовал 26 февраля на официальном сайте.

«Безопасность наших пассажиров и сотрудников является главным приоритетом AirBaltic. AirBaltic оценивает текущую ситуацию перед каждым полетом и поддерживает тесный контакт с национальными и международными властями», – говорится в заявлении.

Компания добавила, что для получения возмещения клиентам необходимо связаться с колл-центром.

Ранее Латвия, Болгария, Чехия, Польша и Эстония объявили, что закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов.

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Комментарии (2)

orlovandrei1986
правильно, пусть пешком ходят - жир растрясут =)
ядрачистыйизумруд
год почему не указан?
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