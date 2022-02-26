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Чехия, Польша и Болгария уведомили РФ о закрытии воздушного пространства

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Россия получила официальное уведомление о том, что Чехия, Польша и Болгария закрыли своё воздушное пространство, сообщил 26 февраля источник ТАСС в российской авиакомпании.

Как сообщается в телеграм-канале агентства, в настоящее время ведётся оценка дальнейших действий.

Великобритания 24 февраля ввела санкции против «Аэрофлота» из-за российской операции на Украине. Авиакомпании запретили полеты в Соединенное Королевство. После запрета Росавиация напомнила Великобритании о зеркальных мерах. Затем Россия ограничила полеты над своей территорией британских самолетов, включая транзит.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (8)

5-я колонна
Башар Асад позвонил Путину и одобрил военную спецоперацию на Украине. Поэтому отдыхать будем на сирийском побережье, добираясь кружным путём через Иран и Талибан используя аэродромы подскока.
Athair
Говорят, что из Болгарии уже обзванивают владельцев недвижимости и предлагают продать ее за пол-цены. Дескать "вы все равно сюда несколько лет попасть не сможете".

Болгары - еще те товарищи, это надо учитывать. И зачем за них впрягались в свое время, башибузуки бы вырезали их и всё...
X-кот
Турция выйдет из подружаек с четвертым пакетом санкций. Она в НАТО, вообще-то. Сейчас, думаю, Эрдоган на коне - что-либо хорошее для страны выторговывает у Европы и Штатов в обмен. Маловероятно, что будем там загорать по крайней мере лет 5 минимум. Еще неделя, и от нашей дружбы откажется Никарагуа, забоится
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