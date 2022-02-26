Чехия, Польша и Болгария уведомили РФ о закрытии воздушного пространства

Россия получила официальное уведомление о том, что Чехия, Польша и Болгария закрыли своё воздушное пространство, сообщил 26 февраля источник ТАСС в российской авиакомпании.
Как сообщается в телеграм-канале агентства, в настоящее время ведётся оценка дальнейших действий.
Великобритания 24 февраля ввела санкции против «Аэрофлота» из-за российской операции на Украине. Авиакомпании запретили полеты в Соединенное Королевство. После запрета Росавиация напомнила Великобритании о зеркальных мерах. Затем Россия ограничила полеты над своей территорией британских самолетов, включая транзит.