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Медведев: Операция на Донбассе будет проведена в полном объёме

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Войсковая операция на Донбассе будет проведена в «полном объёме». Об этом на своей странице во «ВКонтакте» заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 26 февраля.

«Она [операция на Донбассе] будет проведена в полном объёме, до достижения всех результатов, о которых сказал Президент России. Ни больше и ни меньше. Как, кстати, было в подобной ситуации в 2008 году», — написал он.

Введенные против России санкции Медведев назвал «мифом, фикцией, фигурой речи». «Есть и хорошие новости. Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключённый мною с Б. Обамой и продлённый В. В. Путиным с действующим главой США», — добавил он.

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. Глава государства заверил, что Москва не намерена оккупировать Украину, а речь идет о демилитаризации и денацификации соседнего государства.

В ответ Великобритания заявила о заморозке активов банка ВТБ и запретила летать в страну «Аэрофлоту». США ввели санкции против крупнейших российских банков и анонсировали ограничение экспорта высокотехнологичных компонентов. Санкции продублировали в Канаде, Японии, Австралии и других странах.

Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (26)

alexpv
Димон, какой Донбасс, с похмела что-ли? бомбят всю Украину как в 41--ом.
BobCat2
Похоже неДимона вытащили из запасников для озвучивания подобной дичи, чтобы а) на западе думали, что у нас тут все едины в порыве воевать и даже либераст медведев поддерживает "порыв" б) если всё пойдет совсем плохо, то царь скажет, что он всегда был за мир, его ввел в заблуждение Совет безопасности, и ничего такого он не говорил, а это всё неДимон в угаре нес.
VKuser360103521
Проснулся медведев от очередного запоя чтобы вставить свои 3 копейки. Дайте уже ему рассола, куда смотрит его жена 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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