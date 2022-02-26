Медведев: Операция на Донбассе будет проведена в полном объёме

Войсковая операция на Донбассе будет проведена в «полном объёме». Об этом на своей странице во «ВКонтакте» заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 26 февраля.



«Она [операция на Донбассе] будет проведена в полном объёме, до достижения всех результатов, о которых сказал Президент России. Ни больше и ни меньше. Как, кстати, было в подобной ситуации в 2008 году», — написал он.



Введенные против России санкции Медведев назвал «мифом, фикцией, фигурой речи». «Есть и хорошие новости. Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключённый мною с Б. Обамой и продлённый В. В. Путиным с действующим главой США», — добавил он.

