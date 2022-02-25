В Выборгском районе увольняться собралась половина врачей отделения скорой помощи. Пациентам — приготовиться

Почти половина сотрудников отделения скорой медицинской помощи Городской поликлиники № 52 сообщает губернатору Петербурга, председателю комитета по здравоохранению и администрации Выборгского района, что намерены уволиться. Это значит, что если неотложная и скорая помощь задерживалась, добираясь на вызовы пациентов Выборгского района, то теперь её придется ждать еще дольше.
У коллектива отделения скорой помощи (ОСМП) при поликлинике № 52 — претензии к руководству. По сути, производственный конфликт. Тамару Кирееву, действующего руководителя, работающего в ОСМП с 2008 года, администрация хочет заменить на другого. Обычная ситуация в обычное время была бы просто спущена на тормозах: уволились одни — пришли другие. Но в условиях эпидемии создание напряженности в коллективе грозит обернуться катастрофой для оказания срочной медицинской помощи жителям всего района.
«Фонтанка» решила узнать, как администрация намерена действовать в условиях конфронтации и обратилась за комментарием к главному врачу Городской поликлиники № 52 Марине Тимошиной. Она произнесла: «Без комментариев» — и посоветовала обратиться в районную администрацию. Заместитель главы администрации Выборгского района Василий Сажнов сказал, что на обращение коллектива ОСМП направлен письменный ответ, но с журналистом содержанием не поделился. В коллективе говорят, что ответа не видели.
Под письмами, направленными в разные инстанции, подписи поставили более 55 человек (есть в распоряжении «Фонтанки»), в ОСМП всего 120 сотрудников. Они пишут: «Мы, нижеподписавшиеся, <...> готовы сменить место работы. Последствия такого шага в условиях пандемии COVID-19 и катастрофической и без того нехватки кадров будут весьма тяжёлыми». С одной стороны, выглядит как шантаж, с другой, если захотят уволиться, препятствий с трудоустройством сегодня нет, из-за ковида дефицит медицинских работников есть всюду.
Сегодня врачи ОСМП 52-й поликлиники говорят, что «напряжение в коллективе колоссальное во всех отношениях, учитывая и внешние факторы». Люди устали и готовы увольняться.