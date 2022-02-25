В Выборгском районе увольняться собралась половина врачей отделения скорой помощи. Пациентам — приготовиться

Почти половина сотрудников отделения скорой медицинской помощи Городской поликлиники № 52 сообщает губернатору Петербурга, председателю комитета по здравоохранению и администрации Выборгского района, что намерены уволиться. Это значит, что если неотложная и скорая помощь задерживалась, добираясь на вызовы пациентов Выборгского района, то теперь её придется ждать еще дольше.



У коллектива отделения скорой помощи (ОСМП) при поликлинике № 52 — претензии к руководству. По сути, производственный конфликт. Тамару Кирееву, действующего руководителя, работающего в ОСМП с 2008 года, администрация хочет заменить на другого. Обычная ситуация в обычное время была бы просто спущена на тормозах: уволились одни — пришли другие. Но в условиях эпидемии создание напряженности в коллективе грозит обернуться катастрофой для оказания срочной медицинской помощи жителям всего района.

