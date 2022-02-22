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ЗСД Фонтанка Фест ждет новых рекордсменов трассы

Оргкомитет фестиваля ЗСД Фонтанка Фест учредил в этом году специальные призы участникам, которые установят новые рекорды скорости на своих дистанциях. Претендентам на лидерство в абсолютном зачете есть к чему стремиться и с кем соперничать.

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Рекорд трассы на дистанции 21,1 километра среди мужчин был установлен еще в 2019 году.

Первенство остается за Евгением Столяровым, который три года назад пробежал на ЗСД полумарафон за 1 час 12 минут 18 секунд.

Евгений Столяров
Евгений СтоляровФото: «Фонтанка.ру»
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Среди женщин пальма первенства в руках Ольги Бугаевой. Она установила рекорд в прошлом году, покорив ЗСД на дистанции полумарафона за 1 час 20 минут 25 секунд.

Ольга Бугаева, победитель полумарафона ЗСД Фонтанка Фест — 2021 среди женщин

Автор: «Фонтанка.ру»

С рекордсменами на более короткой дистанции дело обстоит несколько сложнее. Строго говоря, дистанция 10 километров появится на ЗСД Фесте впервые в этом году. Из-за того, что прежде трасса полумарафона была проложена в 2 круга по 10,5 километра, бегуны на классическую «десятку» фактически бежали на 500 метров больше. Так что лучший результат на «десятикилометровке» спортсменам только еще предстоит здесь установить.

Назовем тем не менее тех, кто уже вписал свое имя в историю фестиваля. Рекорд на дистанции 10,5 км среди мужчин принадлежит мастеру спорта по легкой атлетике Ринасу Ахмадееву. Ринас в прошлом сезоне пробежал по ЗСД 10,5 километра за 31 минуту 7 секунд.

Ринас Ахмадеев, абсолют ЗСД Фонтанка Фест — 2021 на 10,5 км

Автор: «Фонтанка» ру»

Среди женщин лучший результат на 10,5 у Елены Седовой, он составляет 36,48 минуты и также был установлен в 2021 году.

Елена Седова, абсолют ЗСД Фонтанка Фест — 2021 на 10,5 км

Автор: «Фонтанка.ру»

Как сказал победитель прошлогоднего полумарафона Алексей Гришин, дистанция ЗСД очень красивая, через вантовый мост, с видами на Финский залив. И претендентам на лидерство тут есть за что побороться.

Алексей Гришин, победитель полумарафона в 2021 году среди мужчин

Автор: «Фонтанка.ру»

Тех, кто решит их покорить и задаст новую планку ждут, как мы уже говорили, ценные призы. А всех победителей в абсолютном зачете — еще и денежные призы. Так почему бы не дерзнуть!

Напомним, пробежать 10 км или полумарафон в 21,1 км, а также проехать на велосипеде по центральному участку Западного скоростного диаметра вы сможете 21 мая. В четвертый раз все любители здорового образа жизни получают уникальную возможность попробовать оказаться без автомобиля на одной из самых необычных трасс мира. По традиции фестиваль стартует на площадке у гипермаркета «О’КЕЙ» на Богатырском проспекте, 42.

Без регистрации попасть на ЗСД Фест вы не сможете. Зарегистрироваться и оплатить свой пакет участника можно только в одном месте — на сайте партнера фестиваля RegPlace: https://reg.place/events/zsd-fontanka-fest-2022.

Официальный сайт фестиваля zsdfest.ru. Здесь вы найдете всю подробную информацию и правила для участников ЗСД Феста.

Главные новости о событии регулярно публикуются в рубрике ЗСД Феста на портале «Фонтанка.ру» и в официальных группах в социальных сетях: «Фейсбук», «ВКонтакте», Instagram. В этом году мы дополнительно открыли канал в мессенджере Telegram.

Евгений Столяров
Евгений СтоляровФото: «Фонтанка.ру»

Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Организаторы, городской портал «Фонтанка.ру» и «МСС», пропустили только 2020 год, когда в разгар пандемии в Петербурге действовал тотальный карантин. В первом фестивале приняли участие около 3 тысяч велосипедистов и 700 бегунов. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. География участников фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».

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