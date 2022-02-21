«Сейчас только полуфинал». Политологи и финансисты нарисовали мрачную картину будущего России в санкциях

Фото: Kremlin.ru Поделиться Поделиться







Станислав Белковский, политолог

— Во-первых, мы ещё не знаем, каким точно будет сценарий реализации этого решения. Что произойдет в военной сфере? Всё происходящее ещё не конец этой драмы. Первый вопрос — нанесут ли российские войска удар по украинским? Если да, то в каком формате? Второй вопрос: в соответствии с самопредставлениями «ДНР» и «ЛНР» их границы совпадают с границами Донецкой и Луганской областей Украины. В то время, как фактически контролируемые властями непризнанных республик территории существенно меньше. Будут ли российские войска помогать ДНР и ЛНР взять под контроль всю Донецкую и Луганскую области Украины? Сценарий максимальной конфронтации будет ли реализован, не понятно. Сегодня мы этого не узнаем. Мы это узнаем не раньше среды-четверга.



Если сугубо военных телодвижений не будет, то санкции будут относительно мягкими. Если военные телодвижения будут, то санкции будут гораздо более жёсткими со стороны Запада. Надо дождаться ответов на эти вопросы. Если никаких военных телодвижений не будет, то Украина объективно скорее выигрывает от сегодняшних решений Кремля. Потому что для Украины самый опасный вариант — реализация Минских соглашений в полном объёме.

Если расширения границ ДНР и ЛНР не будет, то Украина более-менее удовлетворена случившимся. Это было прогнозируемое развитие событий. Но так или иначе санкции будут. Той, или иной степени жёсткости. Они нанесут по благосостоянию недорогих, но любимых россиян существенный удар, безусловно.

Компромиссное ли решение Путина? Именно нечто подобное я представлял давно. Ещё в прошлом году я давал прогноз, что большой войны с походом на Киев не будет, но формальное признание ДНР и ЛНР возможно. Вероятно. С целью создания буферной зоны. Так оно и случилось. Но пока не ясно, будет ли реальная война. Она ещё может быть. Не поход на Киев, но условные попытки овладеть Мариуполем и некоторыми другими частями Донецкой и Луганской областей, которые ещё пока контролирует Киев. Нет финала истории. Сейчас только полуфинал.



Почему ясность будет в среду-четверг. Во вторник Совет Федерации и Госдума сделают необходимые правовые шаги по признанию, договоры о дружбе и военной помощи. Понятно, что войска могут уже там находиться, но официально всё может начаться в среду. Тем более среда — 23 февраля. День защитника отечества.

Путин — индуктивист. Он совершает те же шаги, которые ему удавались в прошлом. И здесь он ориентируется на опыт 2008 года. Абхазско-осетинская история, когда тоже была Олимпиада в Пекине. Тогда Путин признал, но не присоединил республики. Признанию предшествовал военной удар по Грузии. Не жёсткий, не масштабный, но на территории Грузии. Российские войска вошли на территорию Грузию, нанесли удары, чтобы не допустить активного противодействия армии. Что-то подобное может случится и сейчас. Однако, ВСУ к этому готовы. Они не так беспомощны, как в 2014 году.

Что же касается оговорки Нарышкина, то, не имея большого опыта публичных выступлений в последние годы, он просто переволновался. В лояльности выступавших Путин ни в малейшей степени он не сомневается.





Профессор ВШЭ, автор телегам-канала Bitcogan, экономист Евгений Коган.

— Самое главное, что мы увидим в ближайшее время, — это пакет новых санкций. Насколько он будет жёстким, трудно сказать. Возможно это будет несколько пакетов, которые будут приняты. Скорее всего будут приняты санкции относительно российских банков (утром 21 февраля Reuters сообщило, что среди возможных целей запрета США на обработку транзакций есть Банк ВТБ, Сбербанк, ВЭБ и Газпромбанк — прим.ред.), российской финансовой системы. Возможно речь пойдёт о дополнительных технологических санкциях. Ну и санкции против некоторых персоналий и личностей. Как это повлияет на российский рынок акций? Очевидно, плохо. Как это повлияет на возможности россиян покупать и продавать доллары, пользоваться долларовым миром? Очевидно, не очень хорошо. Как это будет влиять на фондовый рынок? Крайне негативно. В принципе, те возможные последствия, которые могли бы быть, много раз проговорены. Дальше посмотрим. Сегодня евро разогнался до 90. Будет ли завтра 100? Совершенно не факт. Евро может, как и доллар, не сильно вырасти по одной причине. Не забывайте, что у Центробанка огромные резервы. У нас огромные возможности поднимать ставку, и у корпораций много денег. Я не думаю, что рубль очень сильно упадёт. На 2–5% может. А на 20%, как предвещают горячие головы, вряд ли.



Дмитрий Тренин, директор московского центра Карнеги, военный эксперт

— Вслед за признанием, которое я считаю решённым вопросом, последует ввод российских войск в Донбасс. Это будет расценено в США как вторжение, и санкции, о которых говорили, будут введены в действие.

Продолжаю считать, что массированного российского вторжения на территорию Украины сейчас не будет. В ответ на санкции Запада будут санкции России и, возможно, Белоруссии против Украины, обрыв экономических связей с Киевом. Украина может разорвать дипотношения с Россией, Москва перестанет признавать украинские власти. Конечно, это несопоставимо с большой войной. Но там варианта большой войны и не было.

Дальнейший рост напряженности с Западом обеспечен. Будет больше сил НАТО на границах России, российские войска могут задержаться в Белоруссии. Размещения систем, способных нести ядерное оружие, на территории Белоруссии пока не будет. В случае дальнейшего резкого ухудшения военно-политической обстановки в Европе это может стать реальностью.



У России станут более напряженными отношения со странами Прибалтики, но вооружённого конфликта с членами НАТО я не предполагаю. То же самое с Молдавией. Будут ли решения по Донбассу влиять на ситуацию вокруг Приднестровья, как анклава наиболее удалённого от материковой РФ? Всё на всё влияет, но прямой связи с Приднестровьем на этом этапе я не вижу. Грузия, думаю, будет сидеть тихо.

Денис Давыдов, независимый эксперт, в прошлом главный аналитик Nordea Bank

— На самом деле, пока ничего не произошло — того, чего все ждут. Никто еще не воюет, санкции еще не не ввели. Возник инфоповод, хотя триггеры еще не сработали, вот рынок его и отыгрывает. Главное свойство американских санкций в последние годы — их экстерриториальность. То есть наказание за их нарушения «прилетают» не только американским компаниям, но и в любой стране мира.

Пока у нас не достаточно понимания, в чем именно будут заключаться санкции. В самом по себе отказе американских компаний обслуживать платежи от российских госбанков ничего особо страшного нет — вырастут лишь транзакционные издержки. Будут торговать в йенах и вонах через кроссы. Иран же как-то жил все это время, торговал. Однако, допустим, что американцы больше не работают со Сбером и ВТБ, а CreditSuisse — продолжает. Будут ли наказаны главные швейцарские банки за прием от них платежей в евро? С определенной точностью сказать, как все будет, очень сложно.



Со стороны США, Великобритании, Канады стоит ждать более жестких мер, чем от европейских стран, чья экономика и торговые связи больше связаны с Россией.

С точки зрения того, кто накладывает, логичнее всего делать это по частям, корректируя по ходу, в зависимости от их эффекта. Если сразу все вводить, мы быстрее адаптируемся и быстрее найдем горизонты восстановления. Есть примеры Ирана и Северной Кореи, где любые применяемые меры находят со временем точку, при которой процессы худо-бедно налаживаются — экономика как-то но работает.

В любом случае, в первую очередь и больше всего пострадает финансовый сектор. Крупные институциональные инвесторы вроде европейских пенсионных фондов постараюсь с определенным лагом высвободить свои портфели от наших ОФЗ. Это ударит по доходности. С другой стороны, кто-то их будет выкупать, вероятно, подключатся крупные внутренние игроки, рынок будет балансировать. Но долгосрочно паники не будет. Ставки будут расти, но это будет долгоиграющая история. Пока структура экономики не изменится, пока торговый и платежный баланс сильно не ухудшится, речи о кредитном риске нет.

В конце концов, Россия, в отличие от той же Америки, не так сильно зависит от иностранных инвестиций. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ не так уж велика (19,9% по последним данным ЦБ РФ — ред.). Хотя, да, об инвестициях на какое-то время придется забыть: инвесторы возьмут паузу на время выяснения болезненности санкций для своих отраслей.

Дальше влияние будет оказано и на сектора, смежные с теми, что фигурируют в санкционном списке. Все то, что зарубежными покупателями может быть замещено, пусть и с потерями, за пределами России. То есть, продовольствие и газ в последнюю очередь, а нефть и химия — в первую.



Артем Михайлин, аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал»



— На наш взгляд, наблюдается вполне естественная и ожидаемая реакция рынка на обострение геополитической ситуации и дальнейший рост конфронтации. Основным триггером является возможное признание ДНР и ЛНР Россией, а также ужесточение риторики. Часть бумаг, хотя далеко не все, уже вернулись к уровням марта 2020 г., когда рынок падал в связи с началом пандемии. Мы полагаем, что, конечно, ситуация все ещё может быть хуже, например, в случае начала полномасштабной войны. Также до конца не понятно каким может быть ответ западных стран на возможное признание и какие санкции могут быть введены.

Николай Подлевских, начальник аналитического отдела «Церих кэпитал менеджмент».

— Пока в полной мере рынок не реагирует на то, что происходит и что может происходить. Но думаю, что уже в ближайшее время это все может отыграться в полной мере, и сегодняшний провал может стать началом длинного — во всяком случае среднесрочного — тренда. И это то, что печалит больше всего. Я бы поостерегся давать какие-то ориентиры — слишком неопределенно поле, которое будет формировать инвестиционный климат. Вариантов, к сожалению, много, в том числе, крайне неблагоприятных. Те трагедии, которые происходят и будут происходить на рынке — все-таки существенно блекнут перед тем, что в реальной ситуации может случиться на Донбассе. Но уже в ближайшей перспективе можно ждать ту же глубину падения, что мы видели сегодня, или даже еще в раза в два больше.

Андрей Кортунов, гендиректор Российского совета по международным делам

— Если говорить о позитивной стороне, то я вижу здесь только один позитив. Он сводится к тому, что, конечно, если такое решение будет последовательно исполнено, то оно стабилизирует ситуацию по всей линии соприкосновения, разграничения вооружённых сил Украины и ДНР/ЛНР. По всей видимости за признанием последуют соглашения, договоры о сотрудничестве, помощи, что приведёт к официальному размещению российских вооружённых сил вдоль линии соприкосновения. Одно дело бодаться с сепаратистами, другое дело — пытаться создавать проблемы для российской армии. Скорее всего, конфликт в этом случае будет заморожен более основательно, чем есть сейчас. С Россией воевать никто не хочет. Все остальные последствия, с моей точки, зрения негативны.

Признание ДНР/ЛНР будет означать конец «нормандского процесса» и Минским соглашениям. Конец при котором Россия явно проигрывает. Уже не Киев будут обвинять в том, что они не выполняют, или избирательно подходят, а вся ответственность ложится на Москву. Понятно, что никакого давления со стороны запада на Киев дальше не будет. Эту главу можно считать закрытой.

Поскольку, по всей видимости, тогда российское военное присутствие на территории ДНР/ЛНР становится явным, значит, будет повод для санкций. Это будет расценено как «агрессия». Конечно, не такая масштабная и явная, как если бы Россия начала фронтальное наступление на Киев или бомбардировки Харькова. Но всё равно это будет расценено, как «агрессия», «нарушение территориальной целостности», «поддержка сепаратизма». Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Будут санкции. Можно только дискутировать в каких параметрах и объёмах они будут введены.

Конечно, признание ДНР/ЛНР приведёт к очередному усилению правых радикалов на Украине. Хотя, они, наверное будут рады, что окончательно переложили Донбасс на плечи России. Многие политические силы в Киеве вполне удовлетворены таким решением. Украина становится более гомогенной. Более этноцентричной страной. Конечно, это означает усиление позиций таких политиков в Верховной Раде и так далее.

И конечно, всё это означает, что все экономические издержки, связанные с постконфликтной реконструкцией региона, автоматически ложатся на Москву, независимо от того, какой будет дальнейшая судьба ДНР/ЛНР. Ясно, что счёт будет побольше, чем счёт за Абхазию, Южную Осетию и Приднестровье. Совершенно другие масштабы. Будут последствия и для самой России, потому что весь этот криминалитет донецкий, все эти люди с оружием будут переезжать в регионы РФ. Возможны последствия для криминогенной обстановки в РФ. Я уж не говорю про увеличение социальной нагрузки в регионах. И мы с вами станем беднее до того, как санкции будут введены, просто потому, что рубль упадёт. Финансовый рынок отреагирует, конечно же. Смотрите уже сейчас на курсы и котировки. Видимо будет инфляция больше, девальвация. А дальше ещё и санкции.

Думаю, что из SWIFT за это нас не выгонят, от российской нефти и газа сразу не откажутся, но дополнительные ограничения будут. Возможно, в отношении системообразующих банков, крупных компаний. Будут санкции по персонам, которые причастны к принятию решения. Наверное прекратятся поездки иностранных лидеров в Москву. Будет пауза в дипломатическом диалоге. Это не то чтобы смертельно. В конце концов это лучше, чем война. Если бы была война с гибелью многих людей, санкции были бы жёсткими. А так мы своими действиями фактически подтверждаем западный нарратив относительно того, что происходит. Что Россия — фактический участник этого конфликта. Что Россия активно поддерживает, в том числе военной силой, эти республики. Сейчас это фактическое положение дел будет оформляться юридически.

Однако, допускаю, что Путин может всё-таки как-то это решение подвесить. Мол, встречусь с Байденом, и если не получится, то вот он наш последний вариант. И это может быть часть игры. О чём тогда вообще говорить с Байденом, если решение принято. Чего тогда требовать от Байдена? Чтобы он давил на Киев, ради выполнения минских соглашений? Странно же, если сама Россия не считает эти соглашения чем-то смысловым, признавая ДНР/ЛНР. Пока Путин может сказать Байдену: «Все коллеги за признание, но я даю последний шанс, чтобы вы надавили на Киев по минским соглашениям. Не получится если, Джозеф, не взыщи». Такая игра возможна. Но не знаю, насколько это необратимо. Узнаем в ближайшие часы.



«Фонтанка.ру»