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Reuters: США готовят санкции против российских банков

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Администрация президента Джо Байдена подготовила ограничения для российских банков из-за ситуации вокруг Украины. Об этом 21 февраля сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Власти США могут ввести ограничения на обработку транзакций для крупных российских кредитных организаций. Санкции должны разорвать межбанковские корреспондентские отношения в случае обострения украинской ситуации.

Кроме того, собеседники агентства указывают, что в санкционный список могут внести ряд физических лиц и компаний.

Ранее Reuters сообщило, что Евросоюз и США передумали отключать Россию от системы платежей SWIFT из-за Украины.

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Комментарии (15)

Piter Russo
Банк Россия под санкциями давно, не сказал бы что прям он захирел.
На Сбере, втб, газпромбанке, россельхозе, вэб - санкции то же были по доступу к капиталу на сроки более 30 дней.
Гангрена
лишите гражданства США дочку Лаврова и сына Медведева, вот они запрыгают
Димитрий75
Британия и США слёзно вынуждают РФ уравнять рубль с фунтом стерлингом.
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