Reuters: США готовят санкции против российских банков

Администрация президента Джо Байдена подготовила ограничения для российских банков из-за ситуации вокруг Украины. Об этом 21 февраля сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.



Власти США могут ввести ограничения на обработку транзакций для крупных российских кредитных организаций. Санкции должны разорвать межбанковские корреспондентские отношения в случае обострения украинской ситуации.



Кроме того, собеседники агентства указывают, что в санкционный список могут внести ряд физических лиц и компаний.

