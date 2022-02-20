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В Петербурге нашли срочника, сбежавшего из воинской части 20 лет назад

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Спустя почти 20 лет в Петербурге разыскали бывшего срочника, который летом 2002 года самовольно покинул место службы в Московской области. Судя по всему, все эти годы петербуржец не прятался. На фото в соцсетях он в тельняшке и камуфляжных штанах жарит шашлык и обнимает кота.

«Дезертира» задержали у дома на проспекте Луначарского накануне, выяснила «Фонтанка» 20 февраля. Оперативники сообщили 42-летнему мужчине, что он находится в федеральном розыске, и проводили в отдел. В ряды вооруженных сил он был призван в декабре 2001 года. Отправили петербуржца в Московскую область, но в июле рядовой сбежал. Теперь задержанный ждет решения военной комендатуры.

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Комментарии (8)

Grend
Вот достижение! Больше делать нефиг
Asus
Ну да обещал на профессиональную армию все перевести еше 20 лет назад, ну нет опят...
А сейчас и замалчивают это.
Asus
хаха, видать кинулись искать кого бы отправить на Донбасс
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