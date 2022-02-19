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Ленобласть готова принять до 1500 беженцев из Донбасса

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Власти Ленобласти подтвердили готовность принять беженцев из Донбасса. Сообщение об этом 19 февраля появилось в официальном Telegram-канале правительства региона.

Ленобласть готова принять беженцев в два этапа. Уведомление об этом направлено в центральный аппарат МЧС.

Решение принять у себя эвакуированных в Россию жителей Донбасса также подтвердил ЯНАО. «Ямал готов принять у себя эвакуированных в Россию жителей Донбасса. У региона уже есть такой опыт, в том числе по оказанию срочной социальной помощи и поддержки в дальнейшей адаптации», — сообщает Тelegram-канал «Пул 89», который местные СМИ связывают с региональным правительством.

На данный момент из ДНР и ЛНР в Россию приехали больше 30 тысяч человек.

Ранее 26 регионов России, включая Краснодарский край, Курскую, Воронежскую, Белгородскую, Орловскую, Брянскую и Московскую области, заявили о готовности принять беженцев из Донбасса.
При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила врио главы МЧС Александра Чуприяна освободить от приема эвакуирующихся туристические Краснодарский и Ставропольский края из-за предстоящего туристического сезона. Она отметила, что существуют эпидемиологические риски, связанные с распределением жителей ДНР и ЛНР по территории России.
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил отдавать беженцам квартиры умерших от ковида россиян.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

Mohsogol
Маловато будет! Сказали же 700 тыс эвакуировать, это надо по 10-15 тыс беженцев на регион!!!
veteran78
Детей и стариков руководствуясь принципами милосердия надо разместить во дворце в Геленжике. Там мноооого втиснется.
идиот
где разместить не проблема, заброшенного много, а жить они на что будут?
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