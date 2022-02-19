Ленобласть готова принять до 1500 беженцев из Донбасса

Власти Ленобласти подтвердили готовность принять беженцев из Донбасса. Сообщение об этом 19 февраля появилось в официальном Telegram-канале правительства региона.

Ленобласть готова принять беженцев в два этапа. Уведомление об этом направлено в центральный аппарат МЧС.

Решение принять у себя эвакуированных в Россию жителей Донбасса также подтвердил ЯНАО. «Ямал готов принять у себя эвакуированных в Россию жителей Донбасса. У региона уже есть такой опыт, в том числе по оказанию срочной социальной помощи и поддержки в дальнейшей адаптации», — сообщает Тelegram-канал «Пул 89», который местные СМИ связывают с региональным правительством.