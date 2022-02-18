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«Фонтанка» запускает проект «Экология»

«Фонтанка» запустила проект «Экология», посвященный «зеленой» повестке, которая становится все более актуальной для бизнеса, для города и для общества в целом.

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Фото: Adobe Stock
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Мы хотим больше говорить на такие темы, как

  • Чистый город
  • Разумное потребление
  • Раздельный сбор и переработка отходов
  • Мусорная реформа
  • Защита окружающей среды
  • «Зеленые» технологии, энергетика и топливо

Лучшие материалы «Фонтанки» по теме экологии читайте ЗДЕСЬ.

А накануне запуска проекта «Фонтанка» собрала компании, активно внедряющие принципы ESG (Environmental, Social, Governance) в свою работу в России. И сегодня вы можете прочитать, что бизнес уже делает для того, чтобы приблизиться к устойчивому развитию. Приглашаем продолжить обсуждение этой тематики.

Фото: Adobe Stock

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