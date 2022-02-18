«Фонтанка» запускает проект «Экология»

Мы хотим больше говорить на такие темы, как
- Чистый город
- Разумное потребление
- Раздельный сбор и переработка отходов
- Мусорная реформа
- Защита окружающей среды
- «Зеленые» технологии, энергетика и топливо
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А накануне запуска проекта «Фонтанка» собрала компании, активно внедряющие принципы ESG (Environmental, Social, Governance) в свою работу в России. И сегодня вы можете прочитать, что бизнес уже делает для того, чтобы приблизиться к устойчивому развитию. Приглашаем продолжить обсуждение этой тематики.