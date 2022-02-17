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«Валерий Соловей не имеет отношения к созданию нашего канала». «Генерал СВР» опроверг данные RT после допроса политолога

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Телеграм-канал «Генерал СВР», который, по данным RT, может быть связан с политологом Валерием Соловьём, отрицает связь с опальным профессором МГИМО. 16 февраля у Валерия Соловья прошёл обыск, после чего он был допрошен в Следственном комитете по делу о разжигании ненависти либо вражды.

«Вчера у профессора Валерия Соловья был проведен обыск, после которого Валерия и его сына Павла доставили на допрос. Цель — выяснить, кто является автором нашего канала. Старались напрасно. Валерий Соловей, для кого-то к сожалению, а для кого-то к счастью, не имеет отношения к созданию нашего канала, никогда не предоставлял информацию и не имеет отношения к написанию текстов. Мы относимся к Валерию с теплотой, уважением и пониманием», — сказано в сообщении телеграм-канала 17 февраля.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Авторы анонимного ресурса обращаются к «действительно уважаемым телеграм-каналам и другим медиаресурсам», которые уже успели опубликовать «недостоверную информацию», не торопиться «публиковать ложь».

По данным RT, политолог Валерий Соловей делал в тг-канале публикации о сотрудниках российских органов власти. При этом администрирование канала «Генерал СВР» осуществляется с территории Украины жителем Харькова Виктором Ермолаевым, с которым Соловей проводил стримы.

Соловей известен в России регулярной критикой власти. Он неоднократно утверждал, что она практикует оккультные ритуалы. В июне 2019 года руководство МГИМО попрощалось с профессором из-за его «антигосударственной пропаганды и подрыва политической стабильности». В 2021 году политолог был задержан в Санкт-Петербурге и провёл несколько суток под арестом.

Читайте в ближайшее время на «Фонтанке» интервью с адвокатом Валерия Соловья Алексеем Добрыниным.

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

Артист ритуальных услуг
Симонян врать не будет! Сказано "связан" - значит "связан"!
SlawaPiter
Агония режима на лицо...
AndrewBarsik
А почему директора СВР не обыскали и не допросили по поводу создания телеграмм-канала "Генерал СВР"? Он наверняка больше знает.
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