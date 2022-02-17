«Валерий Соловей не имеет отношения к созданию нашего канала». «Генерал СВР» опроверг данные RT после допроса политолога

Телеграм-канал «Генерал СВР», который, по данным RT, может быть связан с политологом Валерием Соловьём, отрицает связь с опальным профессором МГИМО. 16 февраля у Валерия Соловья прошёл обыск, после чего он был допрошен в Следственном комитете по делу о разжигании ненависти либо вражды.



«Вчера у профессора Валерия Соловья был проведен обыск, после которого Валерия и его сына Павла доставили на допрос. Цель — выяснить, кто является автором нашего канала. Старались напрасно. Валерий Соловей, для кого-то к сожалению, а для кого-то к счастью, не имеет отношения к созданию нашего канала, никогда не предоставлял информацию и не имеет отношения к написанию текстов. Мы относимся к Валерию с теплотой, уважением и пониманием», — сказано в сообщении телеграм-канала 17 февраля.