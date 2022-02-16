Причиной задержания политолога Соловья могли стать посты в украинском Telegram-канале

Стала известна возможная причина задержания бывшего профессора МГИМО и политолога Валерия Соловья. Критик российской власти доставлен в отдел в качестве свидетеля по делу о возбуждении ненависти. Неугодные заявления могли быть сделаны в Telegram-канале «Генерал СВР», сообщает вечером 16 февраля RT.



Издание пишет, что Соловей делал публикации о сотрудниках российских органов власти. Администрирование Telegram-канала осуществляется с территории Украины жителем Харькова Виктором Ермолаевым. С ним политолог проводил стримы.

