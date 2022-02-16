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Причиной задержания политолога Соловья могли стать посты в украинском Telegram-канале

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Стала известна возможная причина задержания бывшего профессора МГИМО и политолога Валерия Соловья. Критик российской власти доставлен в отдел в качестве свидетеля по делу о возбуждении ненависти. Неугодные заявления могли быть сделаны в Telegram-канале «Генерал СВР», сообщает вечером 16 февраля RT.

Издание пишет, что Соловей делал публикации о сотрудниках российских органов власти. Администрирование Telegram-канала осуществляется с территории Украины жителем Харькова Виктором Ермолаевым. С ним политолог проводил стримы.

Ранее сообщалось, что в среду утром дома у Соловья прошел обыск, после чего политолога и его сына доставили в отдел полиции, попутно изъяв компьютеры и телефоны.

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Комментарии (26)

Денеб
Текучка у них..... Или утечка..... Соловей неосторожно выдал секреты несменяемого... И кому? Врагам!
DH_
Фигасе... А он это всё отсюда вещал?
Денеб
Соловей много чего интересного на Эхе говорил.... Что наш неизлечимо болен....мобильный туалет за ним возят, когда он заграницей......Чтоб враги анализы не взяли.....
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