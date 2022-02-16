В Москве задержаны бывший профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей и его сын

Экс-профессора МГИМО Валерия Соловья и его сына задержали сотрудники полиции. Утром 16 февраля в их квартире прошел обыск, в ходе которого были изъяты все электронные носители. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на активистку Эльвиру Вихареву.



По данным источника издания, обыски у Соловья проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).



Соловей известен в России регулярной критикой власти и лично президента. В июне 2019 года руководство МГИМО попрощалось с профессором из-за его «антигосударственной пропаганды и подрыва политической стабильности».

