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В Москве задержаны бывший профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей и его сын

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Экс-профессора МГИМО Валерия Соловья и его сына задержали сотрудники полиции. Утром 16 февраля в их квартире прошел обыск, в ходе которого были изъяты все электронные носители. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на активистку Эльвиру Вихареву.

По данным источника издания, обыски у Соловья проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Соловей известен в России регулярной критикой власти и лично президента. В июне 2019 года руководство МГИМО попрощалось с профессором из-за его «антигосударственной пропаганды и подрыва политической стабильности».

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Комментарии (11)

AKM
Соловей, соловей, пташечка! Канареечка жалобно поёт...
alexadmin
Жириновский обиделся?
Slava_Rossii
Вот уже и профессуру закрывают. Видимо скоро будут тюремные шарашки возрождать.
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