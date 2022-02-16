Соловья и его сына отпустили из Следственного комитета, им ничего не вменяют

Политолог Валерий Соловей вместе с сыном отпущены из Следственного комитета в статусе свидетелей по делу о возбуждении ненависти. Об этом вечером 16 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Соловья Алексея Добрынина.



«Допрос Соловья завершен, он покинул здание СК. Политолог получил статус свидетеля по делу, возбужденному в 2021 г. по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»). Следователи взяли с Соловья подписку о неразглашении материалов дела», — сказал защитник.

Утром в среду дома у политолога и бывшего профессора МГИМО прошел обыск, после чего их с сыном доставили в отдел, а также изъяли компьютеры и телефоны. В течение дня Соловей находился в СК. СМИ предполагали, что дело, возбужденное по экстремистской статье, может быть связано с публикацией постов в телеграм-канале «Генерал СВР», администратором которого является харьковчанин Виктор Ермолаев.