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Соловья и его сына отпустили из Следственного комитета, им ничего не вменяют

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Политолог Валерий Соловей вместе с сыном отпущены из Следственного комитета в статусе свидетелей по делу о возбуждении ненависти. Об этом вечером 16 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Соловья Алексея Добрынина.

«Допрос Соловья завершен, он покинул здание СК. Политолог получил статус свидетеля по делу, возбужденному в 2021 г. по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»). Следователи взяли с Соловья подписку о неразглашении материалов дела», — сказал защитник.

Утром в среду дома у политолога и бывшего профессора МГИМО прошел обыск, после чего их с сыном доставили в отдел, а также изъяли компьютеры и телефоны. В течение дня Соловей находился в СК. СМИ предполагали, что дело, возбужденное по экстремистской статье, может быть связано с публикацией постов в телеграм-канале «Генерал СВР», администратором которого является харьковчанин Виктор Ермолаев.

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Комментарии (21)

Artem_9
Ну он реально невменяемый)) потому и не вменяют ничего)
AndrewBarsik
Кровопийцы , пообщавшись с существом, превосходящим их на порядок по интеллекту и силе воли, впали в отчаяние, намочили штаны и отпустили того, кого они рассматривали как жертву, но кто ушёл от них гордым победителем. Они имели возможность сравнить настоящего человека с тем отребьем, которому они покорно служат. Теперь их жизнь никогда не будет прежней.
killbeachtrash
Опять клоунада для привлечения внимания к этой персоне ? Он вроде набрал денег как и вменяемое Навальному, но отпускают...набрал гораздо меньше...А может спектакль "вдохнуть огонь в полутлеющие угли" привлекающие реальных путников во "мраке ночи страны Величия"..ну что б их сразу понятно куда...
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