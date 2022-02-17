ЗСД Фонтанка Фест - 2022. Где найти всю информацию

Пробежать 10 км или полумарафон в 21,1км, а также проехать на велосипеде по центральному участку Западного скоростного диаметра, вы сможете 21 мая. В четвертый раз все любители здорового образа жизни получают уникальную возможность попробовать оказаться без автомобиля на одной из самых необычных трасс мира. Бонус — потрясающие панорамы Петербурга, открывающиеся с мостов через Неву. По традиции фестиваль стартует на площадке у гипермаркета О’КЕЙ на Богатырском проспекте, 42.

Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Организаторы, городской портал «Фонтанка.ру» и «МСС», пропустили только 2020 год, когда в разгар пандемии в Петербурге действовал тотальный карантин. В первом фестивале приняли участие около 3-х тысяч велосипедистов и 700 бегунов. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. География участников фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».

