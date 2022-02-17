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ЗСД Фонтанка Фест - 2022. Где найти всю информацию

ЗСД Фонтанка Фест - 2022. Где найти всю информацию

Организаторы ЗСД Феста постарались сделать все, чтобы и участникам фестиваля, и тем, кто еще только раздумывает над участием, была доступна вся необходимая информация. А на возникающие вопросы можно было бы оперативно получить точный ответ.

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На сегодняшний день уже больше 2 600 человек решили принять участие в ЗСД Фонтанка Фест — уникальном забеге на 10 км, полумарафоне и велопараде, который состоится в Петербурге 21 мая.

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Где вся официальная информация

Официальный сайт фестиваля находится по этому адресу — zsdfest.ru. Здесь собраны все актуальные факты, касающиеся мероприятия: стоимость участия, маршрут, актуальная программа с точным таймингом, информацией о стартовых пакетах для бегунов и велосипедистов. Здесь же можно познакомиться с правилами для участников, прочитать ответы на часто задаваемые вопросы, изучить полную версию Положения о фестивале. С официального сайта по ссылке можно попасть на страницу регистрации.

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Где регистрироваться

Напоминаем, что без регистрации попасть на ЗСД Фест вы не сможете. Зарегистрироваться и оплатить свой пакет участника можно только в одном месте — на сайте партнера фестиваля RegPlace: https://reg.place/events/zsd-fontanka-fest-2022. Еще раз обращаем внимание, что легальная регистрация возможна только здесь, все иные способы приобретения стартовых пакетов чреваты проблемами в дальнейшем.

Там же доступна вся актуальная информация, касающаяся условий получения стартовых пакетов, включая требования к медицинским справкам и сертификатам. Заметим здесь к месту, что организаторы в своих требованиях к медицинским документам участников руководствуются исключительно текущими нормами законодательства и никаких надуманных и избыточных ограничений чинить своим гостям не собираются.

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Где узнавать актуальные новости о ЗСД Фесте и задавать вопросы

Главные новости о событии регулярно публикуются в рубрике ЗСД Феста на портале «Фонтанка.ру».

В официальных группах в социальных сетях: «Фейсбук», «ВКонтакте», Instagram

В этом году мы дополнительно открыли канал в мессенджере Telegram. Все группы фестиваля в соцсетях организаторы внимательно мониторят и, как правило, оперативно отвечают на ваши вопросы, если они по делу.

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Где пообщаться с единомышленниками

Также в «Фейсбук», «ВКонтакте», Instagram участники фестиваля знакомятся, дружат, обмениваются между собой идеями и эмоциями.

Мы рекомендуем вам подписаться на удобные для вас группы и следить за тем, что происходит на разных этапах подготовки фестиваля. Так вы всегда будете в курсе событий и не пропустите ничего важного.

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Как провести тимбилдинг на ЗСД Фест

Если у вас возникла идея собрать корпоративную команду и пробежать или проехать в своих цветах и с корпоративной символикой, мы будем это приветствовать. Но только с условием, что вы согласуете такое участие с оргкомитетом. Связаться по этому вопросу, а также по иным вопросам сотрудничества можно через электронную почту zoya@fontanka.ru. По всем иным вопросам можно обращаться на почту event@fontanka.ru.

Все контакты организаторов есть на официальном сайте фестиваля, а также на странице нашей группы ВК.

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Что такое ЗСД Фонтанка Фест и кто его придумал

Пробежать 10 км или полумарафон в 21,1км, а также проехать на велосипеде по центральному участку Западного скоростного диаметра, вы сможете 21 мая. В четвертый раз все любители здорового образа жизни получают уникальную возможность попробовать оказаться без автомобиля на одной из самых необычных трасс мира. Бонус — потрясающие панорамы Петербурга, открывающиеся с мостов через Неву. По традиции фестиваль стартует на площадке у гипермаркета О’КЕЙ на Богатырском проспекте, 42.

Автор: Третий ЗСД Фонтанка Фест — как это было

Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Организаторы, городской портал «Фонтанка.ру» и «МСС», пропустили только 2020 год, когда в разгар пандемии в Петербурге действовал тотальный карантин. В первом фестивале приняли участие около 3-х тысяч велосипедистов и 700 бегунов. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. География участников фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».

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