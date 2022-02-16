FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
76.17р86.27р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Петербурге отремонтируют 46 улиц в рамках федерального проекта

1
Печать

В программе нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год включено 46 петербургских улиц. Их отремонтируют на протяжении 80 км.

Как сообщает 16 февраля пресс-служба Смольного, с учетом федерального миллиарда в 2022 году на проект будет выделено всего 4,5 млрд рублей. Первые конкурсы пройдут в марте. В частности, в списке Лиговский проспект на участке от железнодорожной линии Витебского направления до Московского проспекта, площадь Восстания, улица Большая Зеленина, улица Комсомола, Камышовая, Богатырский проспект от Коломяжского до ул. Байконурской, улица Маршала Захарова (от Финского залива до проспекта Маршала Жукова). В целом проект затронет все районы города.

В бюджете города 2022 года на ремонт автодорог выделено 8 млрд рублей, на капремонт — еще 2 млрд. Капитально начнут ремонтировать 14 улиц, в список обычного ремонта попадет не менее 100 адресов.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

AP-SPb
Сейчас потеплеет, асфальт, т.е снег конечно, окончательно растает и станет понятно, что 46 это даже не подразнить горожан...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний