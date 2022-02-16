В Петербурге отремонтируют 46 улиц в рамках федерального проекта

В программе нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год включено 46 петербургских улиц. Их отремонтируют на протяжении 80 км.
Как сообщает 16 февраля пресс-служба Смольного, с учетом федерального миллиарда в 2022 году на проект будет выделено всего 4,5 млрд рублей. Первые конкурсы пройдут в марте. В частности, в списке Лиговский проспект на участке от железнодорожной линии Витебского направления до Московского проспекта, площадь Восстания, улица Большая Зеленина, улица Комсомола, Камышовая, Богатырский проспект от Коломяжского до ул. Байконурской, улица Маршала Захарова (от Финского залива до проспекта Маршала Жукова). В целом проект затронет все районы города.
В бюджете города 2022 года на ремонт автодорог выделено 8 млрд рублей, на капремонт — еще 2 млрд. Капитально начнут ремонтировать 14 улиц, в список обычного ремонта попадет не менее 100 адресов.