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Не менее 100 адресов войдут в петербургскую программу ремонта дорог 2022 года

В 2022 году на ремонт улично-дорожной сети будет направлено порядка 9 млрд рублей. 1 млрд из них — федеральный.

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Планами 10 декабря поделились представители дорожного блока Смольного в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе». По словам зампредседателя КРТИ Александра Богданова, в программу войдут около 2,5 млн квадратных метров. Он предположил, что это будет не менее 100 адресов, однако отметил, что с формированием конкретного адресного перечня не все просто: после окончания зимы комитет вместе с представителями комблага выясняют, где «снег сошел вместе с асфальтом», так что список может корректироваться.

Тем не менее глава Дирекции транспортного строительства Евгений Варов назвал несколько крупных адресов. В частности, это проспекты Большевиков, Дальневосточный, Шафировский, улицы Маршала Казакова и Маршала Захарова.

Напомним, в текущем году федеральный центр также вложился в ремонтную программу Петербурга, добавив миллиард в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Фонтанка» рассказывала о том, что происходит с петербургскими дорогами после зимы. Общая площадь ям, зафиксированных прошлой весной, составила 4,15 млн кв. м.

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Комментарии (2)

ash364
Что значит около? Точные цифры должны быть.
Ужс. Ведомства не знают какие площади улиц в городе? Хозяйственники...
ДуремарСПб.
Да да да,мы вам верим товарищи сбегловцы))
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