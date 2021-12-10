Не менее 100 адресов войдут в петербургскую программу ремонта дорог 2022 года

Планами 10 декабря поделились представители дорожного блока Смольного в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе». По словам зампредседателя КРТИ Александра Богданова, в программу войдут около 2,5 млн квадратных метров. Он предположил, что это будет не менее 100 адресов, однако отметил, что с формированием конкретного адресного перечня не все просто: после окончания зимы комитет вместе с представителями комблага выясняют, где «снег сошел вместе с асфальтом», так что список может корректироваться.

Тем не менее глава Дирекции транспортного строительства Евгений Варов назвал несколько крупных адресов. В частности, это проспекты Большевиков, Дальневосточный, Шафировский, улицы Маршала Казакова и Маршала Захарова.



Напомним, в текущем году федеральный центр также вложился в ремонтную программу Петербурга, добавив миллиард в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



«Фонтанка» рассказывала о том, что происходит с петербургскими дорогами после зимы. Общая площадь ям, зафиксированных прошлой весной, составила 4,15 млн кв. м.

