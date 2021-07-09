Петербург получит почти миллиард из Москвы на ремонт дорог

Петербургу выделяют дополнительно 900 млн рублей из федерального бюджета на текущий ремонт городских дорог. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе Смольного.



«Благодаря поддержке федерального центра нам удастся увеличить адресную программу ремонта дорог на этот год. Мы сможем провести работы на 80 объектах вместо запланированных ранее 57. Общая протяженность отремонтированных дорог составит более 133 км. Это на 25% больше, чем планировалось», — заявил губернатор Александр Беглов.



В Смольном уточнили, что ожидают поступления транша в ближайшие дни. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры совместно с Минтрансом и «Росавтодором» обсуждают, какие дороги отремонтируют за счет новых поступлений из федерального бюджета. До сих пор объем финансирования на ремонт дорог в 2021 году составлял 5 млрд рублей, из них около 4 млрд — средства городского бюджета, еще 1 млрд — федерального. Теперь добавится еще 900 млн от федералов.

