В Петербурге в 2022 году начнут капитально ремонтировать 14 улиц

Остальные участки протяженностью менее километра: они расположены на улицах Солдата Корзуна, Композиторов, Кустодиева, на Будапештской между Балканской и Малой Балканской, Удаловской, Складской. Под ремонт попадут Ржевская площадь, 8-й Предпортовый проезд и участок Пулковского шоссе.

Самые серьезные работы пройдут на участке Загородной улицы в Колпино протяженностью 3,74 км. «Откапиталят» Карпатскую улицу в Купчино и Дизельный проезд в Московском районе.

Как сообщает пресс-служба Смольного 10 февраля, общая протяженность ремонтируемых участков — 10,8 км. Первыми в апреле начнутся работы на Огородной улице в Пушкине, улице Юты Бондаровской в Новом Петергофе.

В начавшемся году стартуют работы по капремонту 14 петербургских магистралей. На это потратят 1,3 млрд рублей.

Кроме того, предполагается, что в 2022 году будут переданы в эксплуатацию объекты, по которым строительно-монтажные работы закончились еще до Нового года — это проспект Энергетиков, улицы Булавского, Решетникова и Парашютная.



Ранее сообщалось, что в адресную программу текущего (не капитального) ремонта петербургских дорог войдут не менее 100 адресов.

