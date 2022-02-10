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В Петербурге в 2022 году начнут капитально ремонтировать 14 улиц

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В начавшемся году стартуют работы по капремонту 14 петербургских магистралей. На это потратят 1,3 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба Смольного 10 февраля, общая протяженность ремонтируемых участков — 10,8 км. Первыми в апреле начнутся работы на Огородной улице в Пушкине, улице Юты Бондаровской в Новом Петергофе.

Самые серьезные работы пройдут на участке Загородной улицы в Колпино протяженностью 3,74 км. «Откапиталят» Карпатскую улицу в Купчино и Дизельный проезд в Московском районе.

Остальные участки протяженностью менее километра: они расположены на улицах Солдата Корзуна, Композиторов, Кустодиева, на Будапештской между Балканской и Малой Балканской, Удаловской, Складской. Под ремонт попадут Ржевская площадь, 8-й Предпортовый проезд и участок Пулковского шоссе.

Кроме того, предполагается, что в 2022 году будут переданы в эксплуатацию объекты, по которым строительно-монтажные работы закончились еще до Нового года — это проспект Энергетиков, улицы Булавского, Решетникова и Парашютная.

Ранее сообщалось, что в адресную программу текущего (не капитального) ремонта петербургских дорог войдут не менее 100 адресов.

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Комментарии (8)

Артист ритуальных услуг
Спонсор заголовка - фонд капремонта!
VVM1962
во как хорошо биглав содержит Питер.
Всего 14 улиц надо отремонтировать, а остальные в идеальном состоянии.
Марти МакФлай
Проспект Науки после бомбардировок когда восстановят?
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